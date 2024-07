Neurolingwistyczne programowanie (w skrócie NLP) to technika wykorzystywana przede wszystkim w rozwoju osobistym. Neurolingwistyczne programowanie to sposób na zmianę myślenia tak, by sprzyjało odnoszeniu sukcesów i efektywnej komunikacji z innymi.

Skuteczności tej metody nie potwierdzają żadne badania naukowe, mimo to zainteresowanie warsztatami NLP jest bardzo duże.

Jak powstało NLP?

Teoria neurolingwistycznego programowania została stworzona w latach 70. XX w. przez dwóch Amerykanów: Johna Grindera, psychologa i lingwistę, oraz Richarda Bandlera, filozofa i psychologa. Twierdzą oni, że sposób, w jaki mózg przetwarza rzeczywistość, styl naszej komunikacji językowej oraz wzorce zachowań są ze sobą powiązane i można je zmieniać, aby osiągać sukcesy w życiu. Bandler i Grinder obserwowali, jak pracują słynni psychoterapeuci: Fritz Perls, Milton H. Erickson oraz Virginia Satir. Obserwując odkryli oni czynniki, które odpowiadały za ich sukcesy terapeutyczne i na ich podstawie stworzyli zręby NLP.

Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, węchowcy – czyli cztery systemy reprezentacji

Najbardziej znaną hipotezą twórców NLP było założenie, że ludzie różnią się pod względem dominującego u nich systemu reprezentacji, czyli podstawowego sposobu przetwarzania informacji. Według nich ludzie przetwarzają informacje za pomocą:

wzroku,

słuchu,

ruchu,

węchu i smaku.

Na przykład dla wzrokowców charakterystyczne jest używanie zwrotów odwołujących się do obrazów: „zobaczymy, co się stanie” czy „nie widzę innego wyjścia”. Słuchowcy posługują się natomiast zwrotami związanymi ze zmysłem słuchu, np. „ciekawe, co u niego słychać”. Wsłuchiwanie się w sposób, w jaki wyraża się rozmówca, pozwala drugiej osobie lepiej dopasować swoje komunikaty do jego modalności. Dzięki temu staną się one dla rozmówcy bardziej znaczące i sugestywne.

Zastosowania NLP

Neurolingwistyczne programowanie najczęściej stosowane jest jako forma rozwoju osobistego, sposób na poprawę umiejętności z zakresu negocjacji, sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji. Popularnym nurtem treningów neurolingwistycznego programowania są także kursy uwodzenia.

Twórcy NLP twierdzili też, że technika ta może być wykorzystywana w terapii zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń nawyków i popędów, schorzeń psychosomatycznych oraz alergii i krótkowzroczności. Jednak skuteczność NLP nie została potwierdzona żadnymi badaniami naukowymi.

