W miniony weekend o sukience Pauliny Smaszcz mówili wszyscy. Tym razem gwiazda ponownie gościła w programie Mateusza Hładkiego. Na jaki look postawiła tym razem? Czy przebije poprzednią kreację? Zobaczcie zdjęcia.

Paulina Smaszcz znowu zaskoczyła kreacją

Jeśli jakaś stylizacja Pauliny Smaszcz miałaby przejść do historii, z pewnością byłaby to jej eksponująca dekolt suknia sprzed tygodnia. To właśnie wtedy dziennikarka gościła w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam", a jej suknia rozgrzała internet do czerwoności!

W kolejną sobotę Paulina Smaszcz ponownie pojawiła się pod warszawskim studiem "Dzień Dobry TVN" i ponownie pokazała się w oryginalnej kreacji. Tym razem dziennikarka miała na sobie jasną sukienkę z bufkami i tiulowym dołem, do której dobrała modne kowbojki i duże okulary przeciwsłoneczne. Urodę podkreśliła intensywnym odcieniem szminki. Jak Wam się podoba ten look?

