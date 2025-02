Dominika i Michał Chorosińscy to znane aktorskie małżeństwo. Poznali się w młodości, a ich związek szybko nabrał poważnego charakteru. Po ślubie przez długi czas uchodzili za parę idealną. Tworzyli zgodne małżeństwo i doczekali się sześciorga dzieci. Jednak ich relacja nie była wolna od trudnych momentów. Wiele lat temu media informowały o potężnym kryzysie w ich związku. Ostatecznie para go pokonała i do dziś tworzy szczęśliwą rodzinę. Ostatnio Dominika i Michał Chorosińscy pojawili się w TV Republika i zaczęli mówić o tym, jak wygląda ich życie z szóstką dzieci.

Dominika i Michał Chorosińscy zdradzili prawdę w TV Republika

Dominika i Michał Chorosińscy zdobyli ogromną popularność dzięki rolom w serialu "M jak miłość". Para związała się wiele lat temu, a w 2004 roku Chorosińscy świętowali 23. rocznicę ślubu. Media często się o nich rozpisywały. Para zaliczyła wloty i upadki, ale ostatecznie pokonali kryzysy w swoim związku i dziś razem wychowują sześcioro dzieci. Ostatnio Dominika i Michał Chorosińscy pojawili się o poranku w TV Republika, a tam zabrali głos w sprawie rodzinnej logistyki.

A kto jest lepszym logistykiem niż mama i tata rodziny, gdzie sześcioro dzieci trzeba wyposażyć, wysłać do szkoły każdego poranka i jakoś to życie domowe poukładać? To jest dopiero sztuka, taka domowa logistyka, o czym więcej powiedzą nam państwo Chorosińscy, czyli Dominika i Michał zapowiedział gości prowadzący poranek, Rafał Patyra.

Od razu padły pytania, jak wyglądają poranki w rodzinie Chorosińskich. Dominika ujawniła całą prawdę.

Przygotowane… To znaczy, dzieci są przygotowane na to, że mają się przygotować. To jest bardzo ważne, szczególnie w takiej rodzinie wielodzietnej. Tak naprawdę powiem, jak powinno być, nie mówię, że tak jest, ale dom powinien być samograjem, gdzie każdy ma swoje zadania i je wykonuje wyznała Dominika Chorosińska.

Aktorka i posłanka zwróciła uwagę, że w dużych rodzinach matki często są zmęczone i na nic już nie mają sił. Dominika Chorosińska poradziła by pomagać kobietom w takich sytuacjach.

Dominika Chorosińska doradza ws. dzieci

Dominika Chorosińska jest mamą sześciorga dzieci. W rozmowie z prowadzącymi poranek w TV Republika podkreśliła, jak ważny jest czas, jaki matka spędza ze swoimi pociechami. Aktorka zwróciła uwagę na to by spędzać czas z dziećmi nie tylko całą rodziną, ale również indywidualnie, dzięki czemu dziecko czuje się ważne. Głos w sprawie wychowywania dzieci zabrał również Michał Chorosiński, który przyznał, że poświęca sporo czasu swojej pracy, jednak zawsze stara się rekompensować bliskim swoją nieobecność. Aktor stara się kilka razy w roku zabierać swoje pociechy na różne wyprawy, a ostatnio razem z synami wybrał się w Bieszczady.

Kariera aktorska i polityczna Dominiki Chorosińskiej

Dominika Małgorzata Chorosińska, z domu Figurska, urodziła się 28 grudnia 1978 roku w Elblągu. Jest polską aktorką teatralną i filmową, prezenterką telewizyjną oraz działaczką samorządową i polityczną. W 2001 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W tym samym roku dołączyła do zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola Ewy Nowickiej, kochanki Krzysztofa Zduńskiego, w serialu "M jak miłość". W 2018 roku rozpoczęła działalność polityczną, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie uzyskała mandat radnej. W 2019 roku została wybrana na posłankę na Sejm IX kadencji, a w 2023 roku ponownie uzyskała mandat poselski na X kadencję. W 2023 roku objęła stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Jej kadencja na stanowisku ministra trwała do 13 grudnia 2023 roku.