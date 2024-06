W niedzielę do mediów dotarła smutna informacja o nagłej śmierci zaledwie 58-letniej Marzeny Kipiel-Sztuki. Jak podano, aktorka odeszła po długiej walce z chorobą, ale z czym dokładniej się zmagała? Nie tak dawno mówiono, że gwiazda nie ma pieniędzy na operację!

Fatalny koniec tygodnia - 9 czerwca poinformowano, że nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka! Choć od dawna plotkowano o problemach osobistych aktorki, dla wszystkich jest to ogromny szok. Plejadzie udało się ustalić, że ta zmarła po długiej walce z chorobą, w której przez cały czas miała wspierać ją Renata Pałys.

Marzena bardzo długo chorowała i ja byłam w to zaangażowana. Dzisiaj rano o godz. 9:00 zmarła

Z czym tak właściwie zmagała się gwiazda "Świata według Kiepskich"? Warto wspomnieć, że media od dawna donosiły o rzekomych problemach finansowych gwiazdy. W czasie pandemii miała się ponoć znaleźć w najtrudniejszej sytuacji, która zmusiła ją nawet do pożyczenia pieniędzy. Później pojawiły się doniesienia, że Marzena Kipiel-Sztuka zmaga się z chorobą stawu biodrowego, a także, że bez operacji, na którą nie było ją stać, może wylądować na wózku inwalidzkim.

Ona sama odniosła się wówczas do tych doniesień, stanowczo je dementując, choć jednocześnie przyznała, że zdarzyło jej się skarżyć na pewne dolegliwości.

Doszły do mnie słuchy, że podobno jestem chora i niebawem wyląduję na wózku inwalidzkim. To kolejna bzdura na mój temat. Nie udzieliłam żadnego wywiadu, w którym bym o tym opowiedziała. Być może kiedyś komuś pożaliłam się, że boli mnie noga i tyle. (...) Każdy ma jakieś problemy ze zdrowiem. Mnie też one nie omijają, ale naprawdę nie jest ze mną tak źle

- wyznała dla Plejady.