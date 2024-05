Twórca "Wiedźmina" Andrzej Sapkowski, ujawnił, że kiedy zaproponował Netfliksowi pewne rozwiązania w serialowej adaptacji swoich książek, twórcy nie byli zbyt zainteresowani współpracą.

Reklama

Sapkowski napisał oryginalną powieść o wiedźminie w 1990 roku i od tego czasu opublikował osiem kolejnych powieści z tego samego świata. W 2019 roku na Netfliksie pojawił się pierwszy sezon serialu. Obecnie fani serii czerwonej platformy streamingowej czekają na premierę czwartej części.

Produkcja przechodzi spore zmiany. W pierwszych trzech sezonach w roli Geralta wystąpił Henry Cavill. Aktor jednak pożegnał się już z produkcją. W czwartym sezonie widzowie zobaczą australijskiego gwiazdora Liama Hemswortha jako Białego Wilka.

W wywiadzie dla kanału youtube'owego Cerealkillerz na Vienna Comic Con autor powieści o wiedźminie ujawnił, że odwiedził plan zdjęciowy i przekazał twórcom wskazówki dotyczące serialowej adaptacji, ale stwierdził, że żaden z jego pomysłów nie został wykorzystany.

Autor "Wiedźmina" gorzko o współpracy z Netfliksem: "Kto to jest? Pisarz. To nikt"

W wywiadzie Andrzej Sapkowski przyznał, że był pod wrażeniem scenografii. Podobało mu się to, co zobaczył na planie "Wiedźmina". Miał kilka uwag, które przekazał twórcom. Te jednak nie spotkały się z entuzjazmem.

Zobacz także

„Scenografia była niesamowita. Niesamowita… Dałem im kilka pomysłów, ale nigdy mnie nie wysłuchali”, powiedział Sapkowski ze śmiechem. „To normalne. «Kto to jest? Pisarz. To nikt»”, dodał.

Sapkowski przyznał jednak, że nie jest to dla niego coś niezwykłego. Autor napisał wiele książek, które doczekały się adaptacji, w tym serii gier wideo .

Wyjaśnił: „Moim materiałem, kiedy pracuję, są tylko litery. Nie opisuję obrazów. Nie widzę żadnych obrazów. Używam liter tylko dlatego, że wiem, że mój czytelnik zobaczy tylko litery".

„Patrzę na to i mówię: «Wow! Tak to sobie przedstawiają. Ciekawe!». Czasem jest to dla mnie bardzo miłe, poruszające, czasem nie, ale nie będę się nad tym rozwodzić".

Ekipa Netfliksa zaczęła już prace na planie 4. sezonu "Wiedźmina". Przy okazji twórcy zapowiedzieli, że 5. sezon będzie ostatnim z serii o Geralcie z Rivii. Czy planowane są inne produkcje w tym świecie? Tego jeszcze nie wiemy. Tymczasem przypominamy obsadę 3. sezonu "Wiedźmina". Henry Cavill pożegnał się już z fanami i filmowcami.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek