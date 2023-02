Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znowu zmieniła fryzurę. "Co to będzie?" - pytała. Nie trzyma fanów w niewiedzy i pokazała efekty.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie raz zaskoczyła widzów zmianami wizerunku. Już w niczym nie przypomina dziewczyny, która wzięła udział w ślubnym eksperymencie. Marta po programie zaczęła pracować nad swoim wyglądem. Nie tylko zrzuciła kilka kilogramów ale również eksperymentowała z włosami. Teraz kolejny raz chwali się zmianą fryzury. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia. "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta pokazała nową fryzurę Uczestnicy 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szaleją z metamorfozami. Przemek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudł 13 kg od początku roku. Podkreślił, że swoją przemianę zaczął na chwilę przed startem emisji programu w TVN. Królową metamorfoz jest jednak Marta. Ona również sporo schudła i zachwyciła widzów nową sylwetką. Podczas emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musiała jednak zmagać się z dużym hejtem. Widzowie zarzucali jej, że zbyt małą wagę przywiązuje go tego, jak się prezentuje. Litości nie miał dla niej również Maciej, który ostatecznie związał się ze swoją przyjaciółką, która była obecna na ich programowym weselu z Martą. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po finale nie chce już rozpamiętywać programu. Widzowie chętnie śledzą, co u niej słychać, a dzieje się naprawdę sporo. Marta kolejny raz pochwaliła się metamorfozą. Co to będzie, co to będzie - napisała publikując zdjęcie sprzed lustra. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta o trudnych chwilach po finale show. "Straciłam kompletnie motywację" Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie trzymała jednak widzów w niepewności i pokazała zdjęcie po metamorfozie. Pozuje przed lustrem w odświeżonym brązie a z twarzy nie schodzi jej uśmiech. Zdecydowanie widać,...