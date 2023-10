Takich informacji nikt się nie spodziewał! Karolina i Bartek z 8. edycji "Love Island" po tym, jak Jaqueline poinformowała, że nakryła ich w łóżku, ogłosili, że w rzeczywistości są sobą zauroczeni i planują poznać się, a już wkrótce wybierają się na pierwszą randkę! A jak wygląda sytuacja z Jaqueline?

Karolina i Bartek z "Love Island" są parą!

Uczestnicy żadnej edycji jeszcze nie dostarczyli widzom takich emocji po finale "Love Island". Po tym, jak Jaqueline do Polski wróciła jako singielka i ogłosiła, że nakryła Karoline i Bartka w łóżku w sieci zawrzało. Uczestnicy zdecydowali się wyjaśnić sytuację i Karolina opowiedziała, jak to wyglądało z jej perspektywy, nagle do jej live'a dołączył Bartek i ogłosili, że zauroczyli się, ale nie było tego widać w programie, bo ich rozmowy toczyły się poza kamerami.

Powiem o naszych planach. Planujemy pierwszą wspólną randkę i wspólny weekend. Nie bierzemy ze sobą kamer. Odpowiedzcie sobie sami czy to jest prawdziwe. To, co jest poza kamerami jest najbardziej szczere. Przeprowadzam się do Warszawy, do tego wszystkiego dołącza Bartek - powiedziała karolina, a Bartek dodał: Chcemy mieć możliwość budowania tej relacji w świecie prawdziwym. Chcemy pójść na pierwszą randkę, nie chcemy się ukrywać.

Instagram / @karolina_gackowska

Karolina odniosła się też do głośnego wpisu Jaqueline i opowiedziała ze szczegółami, co tak naprawdę zobaczyła uczestniczka, kiedy nakryła ją z Bartkiem:

Siedziałam na Bartku, jak najbardziej, ale byliśmy ubrani i całowaliśmy się namiętnie i nie byliśmy rozebrani. To też nie był powód, dlaczego nie wyszli z programi jako para. Bartek z Jaqueline byli w programowej parze, a nie oficjalnej. Jedyne czego żałuje to, że nie powiedziałam jej tego wcześniej. Widzieliście tylko 45 minut z 24 godzin, ale Jaqueline otwarcie mówiła, że to nie jest związek. Robi sobie teraz z tego content na Instagramie, że to jest główny powód, dlaczego się rozstali. To nie tak to wszystko wyglądało.

Instagram / @karolina_gackowska

Bartek nie ukrywa, że chce wyjaśnić całą sytuację, ale obecnie jest naprawdę zmęczony zamieszaniem po powrocie z "Wyspy miłości".

Myślę, że najważniejsze rzeczy powiedziałaś. Tak jak Karolina powiedziała: w odcinkach jest pokazane 45 minut z 24 godzin. Całym tym 1,5 miesiąca jestem tak zmęczony. Potrzebuję, żeby odpocząć, te wszystkie dramy...

Co więcej, Bartek powiedział wprost, że chce porozmawiać z Jaqueline, ale na ten moment nie ma z nią kontaktu:

Ja bym chciał tą sytuację wyjaśnić z Jaqueline . Nie nakryła nas na seksie. Ja ją bardzo szanuję. Chciałem wyjaśnić to Jaqueline , ale nie chciała ze mną rozmawiać, co rozumiem. Nie było seksu, bo byłem w spodenkach, ale pewnie by do tego doszło. Ja przywiozłem z "Wyspy miłości" najpiękniejszą rzecz, jaką można. Kto chce niech trzyma za nas kciuki.

Instagram / jaqueline.sgonina