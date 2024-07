W skład Polopiryny wchodzi kwas acetylosalicylowy i substancje pomocnicze. Polopiryna jest lekiem zalecanym m.in. przy bólach o słabym i średnim nasileniu oraz w stanach gorączkowych.

Skład Polopiryny: kwas acetylosalicylowy i substancje pomocnicze

Polopiryna zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest to organiczny związek chemiczny o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego wykazuje także działanie przeciwzakrzepowe. Oprócz kwasu acetylosalicylowego w składzie polopiryny znajdują się także substancje pomocnicze takie jak: skrobia ziemniaczana, węglan wapnia i kwas cytrynowy. Jedna tabletka zawiera ok. 300 mg kwasu acetylosalicylowego i ok. 100 mg substancji pomocniczej.

Zastosowanie Polopiryny

Polopiryna zalecana jest w przypadku bóli głowy, zębów, bóli stawowych, mięśniowych i nerwobóli o średnim lub słabym nasileniu. Przy stanach gorączkowych w chorobie przeziębieniowej lub infekcjach wirusowych. W stanach zapalnych przy reumatoidalnym zapaleniu stawów (ostrym i przewlekłym), młodzieńczym zapaleniu stawów, chorobie zwyrodnieniowej stawów i zapaleniu stawów z zapaleniem stawów kręgosłupa. Wskazania do zażycia Polopiryny to także zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału.

Przeciwwskazania do zastosowania Polopiryny

W składzie Polopiryny znajduje się kwas acetylosalicylowy. Jest to związek, którego unikać powinny osoby cierpiące na chorobę wrzodową dwunastnicy lub żołądka. Kwas acetylosalicylowy nie jest także zalecany kobietom w ciąży – badania wykazały, że ma związek z powstawaniem rozszczepu podniebienia i wad serca. Polopiryna nie jest także zalecana dzieciom poniżej 12. roku życia (z wyjątkiem schorzeń specyficznych, np. młodzieńczego zapalenia stawów). Lek nie jest wskazany także osobom z polipami nosa, zaburzeniami krzepnięcia i astmą oskrzelową.

Dawkowanie Polopiryny

Polopirynę należy stosować doustnie. Najlepiej w trakcie lub po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Tabletkę można także rozpuścić w 1/2 szklanki wody lub mleka. Leczenie objawowe, nie poparte zaleceniami lekarza, można prowadzić do trzech dni, stosując możliwie najmniejsze dawki leku. Dorośli powinni stosować od 300 mg do 600 mg (1-2 tabletki dziennie) co 4 godziny. Nie powinno się przekraczać dawki 4 g leku w na dobę.

Lek zaczyna działać po około 30 minutach (maksymalne działanie występuje po 1-3 godzin). Efekty po zastosowaniu jednorazowej dawki utrzymują się przez około 3-6 godzin.