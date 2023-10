"Hotel Paradise All Stars" czyli edycja specjalna z gwiazdami poprzednich sezonów dobiega końca. Dziś widzowie mieli okazję obejrzeć ostatnie "Rajskie Rozdanie", w wyniku którego z show pożegnała się jedna z uczestniczek. Znamy już pary, które dostały się do finałowego tygodnia i zawalczą o obecność w ścisłym finale.

"Hotel Paradise All Stars": Ostatnie "Rajskie Rozdanie". Kto odpadł?

W poprzednich odcinkach "Hotelu Paradise" Kornelia miała dość Artura. Widzowie dopatrywali się pomiędzy nimi dramy, jednak bardzo szybko okazało się, że "kto się czubi, ten się lubi". Zarówno Artur jak i Kornelia nie tylko doszli do porozumienia, ale również dobrze się ze sobą dogadywali. Chociaż uczestnik ma nadzieję, na rozwój relacji z Wiktorią, Kornelia próbowała go przekonać by to jej dał szansę podczas "rajskiego rozdania":

Decyzja należy do Ciebie, ale pomyśl o tym, czy chcesz mieć ciepłe kapcie czy chcesz zrobić show w programie. To jest "All Stars" to nie jest "Przyjaciele i ja", pamiętaj. A relacje są weryfikowane po programie.

Kornelia zrobiła, tak jak obiecała i podeszła do Artura podczas "Rajskiego Rozdania". Artura wybrała również Wiktoria i to właśnie on musiał zdecydować, która z pań odpadnie podczas wieczoru eliminacyjnego.

Artur z "Hotelu Paradise" postanowił iść za głosem serca i jako swoją partnerkę w finałowym tygodniu wskazał Wiktorię. Tym samym z "Hotelu Paradise" odchodzi Kornelia Głaszcz.

Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam tutaj przyjechać, że mogłam się z wami wszystkimi zobaczyć, że mogłam też poznać osoby, z którymi wcześniej nie miałam możliwości się poznać. Było świetnie, super się bawiłam. (...) Życzę wam wszystkim powodzenia w finale.

"Hotel Paradise All Stars": Finałowe pary

Oto skład finałowego tygodnia "Hotelu Paradise All Stars":

Anna Adamczyk i Maurycy Sas-Uhrynowski;

Julia Skrodzka i Grzegorz Głuszcz;

Wiktoria Kozar i Artur Sargsyan;

Natalia "Nana" Majos i Łukasz „Blondino” Książkiewicz;

Luiza Benzouaoua i Łukasz Hryniewicki.

Która para zasługuje na wygraną w "Hotelu Paradise All Stars"?

