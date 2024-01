Już wiosną wystartuje nowa edycja "Tańca z gwiazdami", w której ma nastąpić wiele zmian. Niektóre z nich już teraz odbijają się szerokim echem w mediach. Jak się właśnie okazało, w show nie zobaczymy już więcej Andrzeja Grabowskiego. Wcześniej produkcja programu poinformowała, że z fotelami jurorskimi żegnają się także Michał Malitowski oraz Andrzej Piaseczny. Fani są zszokowani tak ogromnymi zmianami.

Andrzej Grabowski żegna się z "Tańcem z gwiazdami"

Po dłuższej przerwie, "Taniec z gwiazdami" w końcu wraca na antenę. Nową edycję zobaczymy już wiosną, a do mediów docierają już pierwsze informacje na temat potencjalnych uczestników. Bardzo prawdopodobne jest, że w tanecznym show zobaczymy między innymi Roksanę Węgiel czy Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, jednak są to jeszcze informacje nieoficjalne. Pewne jest za to, że w nowej odsłonie programu nie pojawią się uwielbiani przez widzów jurorzy. Produkcja show już jakiś czas temu potwierdziła, że z "Tańcem z gwiazdami" żegna się Michał Malitowski, a także Andrzej Piaseczny. Teraz pojawił się kolejny komunikat - jak się okazało, w jury nie zobaczymy również Andrzeja Grabowskiego!

Informacja o odejściu Andrzeja Grabowskiego z "Tańca z gwiazdami" pojawiła się na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych.

Andrzej Grabowski po 13 edycjach w roli jurora ,,Tańca z gwiazdami'' żegna się z programem. Andrzeju, dziękujemy za ten wyjątkowy czas i masę dobrej energii - brzmi komunikat

N/z: Andrzej Grabowski Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Fani programu nie ukrywają, że bardzo zasmuciła ich informacja o odejściu Andrzeja Grabowskiego z hitowego show Polsatu.

Wielka szkoda

Tylko nie Pan Andrzej

Trochę szkoda, że odszedł!!! Był bardzo zabawny i fajny gość!! Będzie Cię brakowało Andrzej Grabowski!!!! - piszą internauci

Co więcej, niektórzy widzowie show obawiają się, że produkcja zdecyduje się wymienić cały skład jurorski i niedługo z programem pożegna się też... Iwona Pavlović!

Nie zdziwię się, jak za kilka dni ogłoszą, że Pani Iwona odchodzi

To jeszcze jak Pavlović odejdzie to będzie szok

Czemu nie napiszecie, że cały skład jurorski wyrzucacie? Przecież taka jest prawda - czytamy w komentarzach

Też macie takie przeczucia? Żałujecie, że nie zobaczymy już więcej Andrzeja Grabowskiego w roli jurora "Tańca z gwiazdami"?