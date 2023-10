Już niedługo ruszają nagrania do nowej odsłony "The Voice Kids", a tymczasem w mediach cały czas jest głośno na temat składu jurorskiego, który zobaczymy w nowej edycji programu. Plotki i doniesienia w tej sprawie nie ustają, ale tym razem pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszy fanów muzycznego show. Według doniesień "SuperExpressu", Cleo jednak zostaje w "The Voice Kids"! Kogo jeszcze zobaczymy w jury?

"The Voice Kids": Oto skład jurorów

Przypomnijmy, że tuż po zakończeniu 6. edycji "The Voice Kids", Dawid Kwiatkowski ogłosił, że odchodzi z programu. Wówczas stało się jasne, że w kolejnej odsłonie show w fotelu jurora zobaczymy nową gwiazdę. Jakby jednak tego było mało, ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Cleo również odchodzi z "The Voice Kids".

To prawda, Cleo nie wystąpi w najnowszym sezonie "The Voice Kids". Jej miejsce zajmie inna znana artystka — poinformowało źródło związane z TVP na łamach Pudelka.

Teraz jednak "SuperExpress" dementuje te plotki - według ustaleń tabloidu, Cleo jednak zobaczymy w kolejnej odsłonie show!

Fani formatu mogą zatem odetchnąć z ulgą - nie jest bowiem tajemnicą, że Cleo cieszy się ogromną sympatią widzów i naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić "The Voice Kids" bez jej udziału. A kto w takim razie zajmie miejsce Dawida Kwiatkowskiego? Dużo mówiło się, że będzie to Marina, jednak według najnowszych doniesień, w jury zobaczymy jednak Nataszę Urbańską.

- Natasza zachwyciła zagranicznych twórców formatu "The Voice". Byli zaskoczeni, że wcześniej nikt się o nią nie upomniał. Uwielbia pracę z dziećmi, z pewnością będzie dla nich wielkim wsparciem. Nauczy ich nie tylko śpiewu, ale też tego, jak zachowywać się na scenie i odpowiednio dobrać układ choreograficzny - mówi informator "SuperExpressu".

W nowym sezonie "The Voice Kids" nie zabraknie również prawdziwych weteranów tego formatu, czyli Tomsona i Barona. Zdjęcia do nowej edycji programu mają wystartować pod koniec sierpnia.

W tym miejscu warto podkreślić, że na ten moment jeszcze żadne oficjalne informacje na temat składu jurorskiego nie zostały przekazane przez produkcję "The Voice Kids". Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że to właśnie Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska pojawią się w jury w nowym sezonie show. Czekacie na nową edycję muzycznego programu?

