Wielkie emocje w "Hotelu Paradise" trwają, a w minionym odcinku show dosłownie sięgnęły zenitu. Wszystko przez to, że właśnie odbyło się ostatnie Rajskie Rozdanie 7. edycji programu. Tym samym poznaliśmy pary, które trafiły do finałowego tygodnia. Poznajcie zatem skład, który będzie walczył o zwycięstwo w programie.

W ostatnich dniach w "Hotelu Paradise" naprawdę sporo się działo. Wiele emocji wywołało odpadnięcie Marvina z "Hotelu Paradise" i powrót trójki byłych mieszkańców hotelu. Teraz z kolei przyszedł czas na kolejne wrażenia związane z ostatnim Rajskim Rozdaniem w 7. sezonie show. Tuż przed Rajską Wyrocznią bohaterowie programu otrzymali list, z którego dowiedzieli się, że czeka ich konkurencja, która może wiele zmienić. Szybko okazało się, że panowie muszą stanąć do "testu wiedzy o świecie kobiet", a uczestnik, który zdobędzie najmniej punktów, będzie musiał opuścić "Hotel Paradise". Najgorzej z zadaniem poradził sobie Paweł, który niestety musiał pożegnać się z programem tuż przed Rajskim Rozdaniem.

Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem tu być. Tym bardziej że mogłem Was wszystkich poznać. Wspomnienia tu z Hotelu będą mi towarzyszyć do końca życia. Oczywiście trzymam za wszystkich mocno kciuki. Wiem, że już za parę dni się wszyscy zobaczymy. Tak że nie smućcie się! Bawcie się, ile Wam czasu zostało i widzimy się za parę dni

Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem tu być. Tym bardziej że mogłem Was wszystkich poznać. Wspomnienia tu z Hotelu będą mi towarzyszyć do końca życia. Oczywiście trzymam za wszystkich mocno kciuki. Wiem, że już za parę dni się wszyscy zobaczymy. Tak że nie smućcie się! Bawcie się, ile Wam czasu zostało i widzimy się za parę dni

Zobacz także: Fani podejrzewają, że Marvin z "Hotelu Paradise" związał się z... Oliwią. Mają dowody

Niedługo potem przyszedł czas na Rajską Wyrocznię, a następnie Rajskie Rozdanie - i tu nie obyło się bez ogromnych zaskoczeń. Klaudia El Dursi na samym początku zapytała bowiem uczestniczki, do kogo będą chciały podejść. Szybko okazało się, że żadnych szans na przetrwanie Rajskiego Rozdania nie ma Oliwia. Wtedy wówczas prowadząca show zaproponowała bohaterom programu coś zaskakującego!

Macie szansę przywrócić Pawła do programu. Tym samym ryzykujecie i zmniejszacie swoje szanse na finał, bo pamiętajcie, że więcej par, to mniejsza szansa na finał. Macie czas do namysłu. Za chwilę odbędzie się głosowanie. Każdy osobno podejmie decyzję, czy chcecie przywrócić Pawła, czy taż nie. Czy chcecie ryzykować, czy jednak przyjaźń jest ważniejsza, czy strategia

- powiedziała Klaudia El Dursi.