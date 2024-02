W rodzinie Rutkowskich w tym roku odbędzie się duże wydarzenie - ich syn przystąpi do pierwszej komunii świętej, a przygotowania do tego wydarzenia już się rozpoczynają. Jest jednak pewna rzecz, którą wymarzył sobie dziesięciolatek, jako swój prezent komunijny. Teraz coraz częściej słyszy się o prezentach na komunię w postaci komputerów, telewizorów czy telefonów, ale młody Rutkowski marzy o czymś większym... o własnym samochodzie!

To nie pierwszy raz, kiedy rodzice Krzysztofa Juniora chcąc sprawić mu przyjemność, spełniają materialne marzenia chłopca. Niedawno na święta Bożego Narodzenia Junior dostał wymarzonego chomika, a teraz czas na samochód.

Syn Rutkowskiego - Krzysztof Junior, w rozmowie z serwisem ShowNews.pl zdradził, dlaczego tak bardzo marzy o własnym aucie.

Zobaczyłem dziewięciolatka, który driftuje. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że chciałbym BMW E36. Powiedział, że kupi mi go na komunię i tak się zaczęło

Wygląda na to, że już niedługo dziesięciolatek zasiądzie za kierownicą i będzie uczył się driftować pod okiem instruktora. Zanim to nastąpi, mama Juniora-Maja Rutkowska potwierdziła, że sala na imprezę komunijną została już zarezerwowana. Przyjęcie będzie z rozmachem!

Komunia Krzysztofa juniora odbędzie się w hotelu, w takim centrum konferencyjnym niedaleko naszego miejsca zamieszkania. Będzie około dwustu gości, może nawet więcej, bo sala jest zarezerwowana na czterysta osób. Na razie jestem od miesiąca za granicą, jak wrócę w przyszłym tygodniu, to zajmę się przygotowaniami

Czy jednak samochód na prezent komunijny i rozpoczęcie przygody z motoryzacją w wieku dziesięciu lat to odpowiedni moment? Serwis ShowNews.pl poprosił o komentarz w tej sprawie Mariusza Michalaka z serwisu Motofakty.pl: