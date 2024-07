Krwawienie implantacyjne to pierwszy objaw ciąży. Jest skąpe, bezbolesne i trwa maksymalnie do 3 dni. Implantacja często bywa mylona z krwawieniem menstruacyjnym.

Krwawienie implantacyjne jest objawem zapłodnienia. Oznacza, że zarodek zagnieździł się w błonie śluzowej macicy. Cały proces (od zapłodnienia do zagnieżdżenia) trwa około tygodnia. Najpierw plemnik łączy się z komórką jajową. Zapłodnienie odbywa się w jajowodzie, w jego efekcie powstaje zygota. Zygota przebywa drogę od jajowodu do jamy macicy i po 2-3 dniach przekształca się w zarodek. Zarodek zagnieżdża się w błonie śluzowej macicy po upływie około tygodnia i wtedy pojawia się krwawienie implantacyjne (zarodek lokując się w macicy uszkadza ukrwioną przez progesteron i estrogeny ścianę naczynia krwionośnego i stąd krwawienie), które jest pierwszym objawem ciąży. Krwawienie implantacyjne często bywa mylone z miesiączką.

Jak odróżnić krwawienie implantacyjne od miesiączki?

Krwawienie pojawia się około 6-12 dni po zapłodnieniu. Odróżnienie go od miesiączki nie jest trudne. Krwawieniu implantacyjnemu nie towarzyszą inne dolegliwości, bóle czy skrzepy. Kobieta może poczuć tylko delikatny skurcz macicy. Plamienie jest skąpe (czasami to tylko kilka kropel). Krótszy jest także czas jego trwania – od kilku godzin do najwyżej 3 dni. Krew implantacyjna jest ciemniejsza niż menstruacyjna. Ma kolor brunatny, lekko brązowy lub jasnoróżowy.

Krwawienie powinno wpłynąć na zmianę trybu życia – ograniczenie wysiłku fizycznego i aktywności seksualnej. Jeżeli po plamieniu pojawiają się inne objawy ciąży: poranne mdłości, zmęczenie, tkliwość piersi i sutków, opuchlizna i zmiany smaku należy umówić się na wizytę, by potwierdzić ten stan.

Trzeba podkreślić, że krwotok implantacyjny nie jest stałym objawem ciąży u każdej kobiety. Pojawia się tylko u 25% przyszłych mam. W wielu przypadkach krwawienie jest tak niewielkie, że bywa niezauważone. Jeżeli czas krwawienia implantacyjnego wydłuża się i zaczynają mu towarzyszyć niepokojące objawy (ból, skurcze) należy niezwłocznie udać się do ginekologa.