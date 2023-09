Ćwiczenia w ciąży są możliwe do dnia porodu. Jeżeli kobieta skonsultuje się z lekarzem, czuje się dobrze i nie ma problemów ze zdrowiem fizycznym, nie musi zbytnio ograniczać gimnastyki w ciąży. Stała pora ćwiczeń w ciąży, poprzedzonych rozgrzewką i zakończonych odpowiednim rozciąganiem mięśni służy dobremu samopoczuciu matki i dziecka. Sport w ciąży: jak ćwiczyć, aby miał pozytywny wpływ na organizm Regularna aktywność fizyczna w ciąży zwiększa ogólną sprawność kobiety, poprawia jej samopoczucie, dodaje energii, wzmacnia mięśnie, zmniejsza bóle pleców, obrzęki, redukuje problemy z zaparciami i snem i ułatwia powrót do formy po porodzie. Warto skonsultować z lekarzem rodzaje i intensywność polecanych ćwiczeń. Jeśli wcześniej zdarzały się poronienia, występuje duża nadwaga lub niedowaga, anemia, cukrzyca, nadciśnienie, problem z tarczycą , łożysko przodujące, miękka i skrócona szyjka macicy, ciąża mnoga lub zaobserwowało się krwawienie, trzeba ostrożnie podejść do ćwiczeń. Kobiety, które na co dzień były bardzo aktywne, powinny nieco ograniczyć wysiłek w trakcie ciąży. Nawet w przypadku doskonałego samopoczucia warto mniej się forsować, włączyć do codziennych ćwiczeń również takie, które przygotowują do porodu, dbać o nawodnienie i słuchać reakcji ciała. Dobrze jest trenować o stałej porze dnia, pamiętać o rozgrzewce, a ćwiczenia zakończyć statycznym stretchingiem z głębokimi, relaksującymi oddechami. Ćwiczenia można spokojnie kontynuować do terminu porodu. Jakie ćwiczenia w ciąży są bezpieczne dla matki i dziecka Sport w ciąży wyklucza dyscypliny zespołowe jako kontaktowe, w których łatwo o uraz. Ponadto zdecydowanie odradzane są: jazda konna, biegi na długie dystanse, nurkowanie i narciarstwo. Najbardziej polecane kobietom w ciąży ćwiczenia to: pływanie i aktywność w wodzie –...