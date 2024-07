Wyczucie pierwszych ruchów dziecka to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w trakcie ciąży. Jest to forma komunikacji maleństwa ze światem zewnętrznym. Płód reaguje na dotyk, przesuwa się w to miejsce brzucha, które głaszczą rodzice.

Zapamiętanie daty pierwszych ruchów dziecka jest bardzo ważne, bo pozwala na oszacowanie daty porodu, natomiast kontrola regularności przemieszczania się płodu pozwala szybko zareagować, kiedy dojdzie do nieprawidłowości.

Drugi trymestr ciąży – pierwsze ruchy dziecka

Nie zawsze matka jest w stanie rozpoznać pierwsze ruchy dziecka. Jeśli jest pierworódką, czyli po raz pierwszy zaszła w ciążę, na początku może mylić przesuwanie się płodu z ruchami jelit. Około 20. tygodnia ciąży dziecko bardzo śmiało zmienia już swoje pozycje – może nie tylko się przeciągać, ale nawet robić fikołki.

Wtedy trudno już przegapić ruchy maleństwa. Nie są one jeszcze wyraźnie widoczne na zewnątrz, bo na tym etapie ciąży płód ma wystarczająco dużo miejsca, aby swobodnie się przemieszczać. Wieloródki, czyli kobiety, które już rodziły, mogą rozpoznać ruchy dziecka nawet w 16. tygodniu. Ciężarne często twierdzą, że płód jest najbardziej aktywny w godzinach wieczornych i nocnych, najprawdopodobniej jednak wynika to z faktu, że w porze odpoczynku kobieta bardziej niż w ciągu dnia skupia się na ruchach dziecka i jest w stanie zauważyć ich dużo więcej.

Trzeci trymestr ciąży – osłabienie ruchów dziecka

Dla przyszłych mam częstym powodem do niepokoju jest osłabienie ruchów dziecka w trzecim trymestrze. Z medycznego punktu widzenia takie zjawisko to norma – im większe jest maleństwo, tym mniej miejsca ma w łożysku, a więc także i jego ruchy stają się ograniczone. Zaczynają za to być widoczne na zewnątrz w postaci wybrzuszeń i deformacji. Niekiedy ruchy płodu potrafią sprawić przyszłej mamie sporo bólu, np. kiedy dziecko uderzy nóżką w żołądek.

Dziecko rzadko się rusza – co to znaczy?

Nienarodzone jeszcze dzieci, tak samo jak dorośli mają swoje temperamenty – jedno może być bardziej, inne mniej aktywne. Przyjmuje się, że jeśli płód wykonuje 10 ruchów w ciągu godziny, nie ma powodów do niepokoju. Aby to sprawdzić, trzeba ułożyć się na lewym boku i spokojnie czekać, aż maleństwo zacznie się przemieszczać. W przypadku zagrożonej ciąży taka kontrola jest konieczna. Trzeba wtedy prowadzić specjalną kartę ruchów płodu.

Osłabione ruchy dziecka mogą wystąpić przy cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym czy opóźniającym się porodzie. Jeśli po godzinie ciężarna nie doliczy się 10 ruchów, powinna spróbować liczenia ponownie, po uprzednim zjedzeniu posiłku (najlepiej zjeść coś słodkiego). Wzrost stężenia glukozy we krwi powinien pobudzić dziecko. Jeżeli liczba ruchów nie przekracza 4, trzeba się zgłosić do lekarza, bo to znak, że mogło dojść do nieprawidłowości rozwojowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy nastąpił gwałtowny spadek aktywności dziecka.