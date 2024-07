Mięśniaki macicy wielu kobietom utrudniają zajście w ciążę. Choroba występuje u 20-40% kobiet, czyli jest dość powszechna i nie można jej lekceważyć.

Reklama

Czym są mięśniaki macicy?

Mięśniaki macicy powstają w tkance mięśniowej macicy. Występują w grupie lub pojedynczo i są zwykle wielkości ziaren grochu (do 2 cm). Mięśniaki macicy mogą osiągać nawet wielkość pomarańczy, ale zdarza się to sporadycznie. Małe guzki rozwijają się w trzonie macicy, który z czasem się powiększa.

Czy mięśniaki macicy uniemożliwiają zajście w ciążę?

Z mięśniakami macicy możesz zajść w ciążę, ale w jej trakcie mogą pojawić się komplikacje. Jeśli mięśniaki są zdiagnozowane przed planowanym macierzyństwem należy podjąć jak najszybsze leczenie. Usunięcie mięśniaków macicy u kobiet pozwala na zajście w ciążę u 30-80%.

Mięśniaki w trakcie ciąży rosną wolno. Jedynie w nielicznych przypadkach pojawia się ból miednicy i lekkie plamienie. Większość kobiet podczas ciąży nie ma problemów z mięśniakami, ale niestety ich obecność zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu i poronienia. Kiedy mięśniaki są większych rozmiarów mogą przyczynić się do krwawienia po porodzie, zatrzymania akcji porodowej, zniekształceń płodu czy problemów w czasie porodu. W trakcie ciąży nie zaleca się leczenia mięśniaków. Kiedy u kobiety w ciąży zdiagnozowane są mięśniaki zaleca się, by przebywała pod stałą opieką ginekologa. Zmiany hormonalne, które występują podczas ciąży mogą przyczynić się do szybszego wzrostu guzków. Mięśniaki macicy mogą wywoływać przedwczesne skurcze i uniemożliwić poród naturalny. Po porodzie rozmiary mięśniaków powinny się zmniejszyć, a wtedy ryzyko komplikacji zmaleje.

Zobacz także