Wysokie libido w ciąży to przede wszystkim zasługa hormonów – estrogenów, progesteronu i oksytocyny. Kobiety spodziewające się dziecka, zwłaszcza w drugim trymestrze ciąży, odczuwają zwiększone pożądanie i częściej mają ochotę na seks.

Wzmożoną ochotę na seks odczuwa większość ciężarnych. Gdy nie ma przeciwwskazań lekarza, pary mogą bezpiecznie współżyć przez całe 9 miesięcy.

Zwiększone libido w drugim trymestrze ciąży

Pierwszy trymestr ciąży nie sprzyja wysokiemu libido. Kobieta odczuwa wtedy przykre dolegliwości, takie jak nudności, bóle głowy, bolesność piersi i zmiany nastrojów. Z kolei w ostatnich trzech miesiącach przyszła mama ma już duży brzuch i może być osłabiona, co również nie wpływa pozytywnie na aktywność seksualną. Najlepszy czas na uprawianie seksu w ciąży przypada na drugi trymestr. Nieprzyjemne skutki uboczne mijają, a wysoki poziom hormonów (estrogenów, progesteronu, oksytocyny) powoduje u ciężarnej wzrost pożądania seksualnego. Dodatkowo kobieta jest już bardziej spokojna niż na początku ciąży, ale nie myśli jeszcze o porodzie, tak jak w ostatnim trymestrze.

Pozycje seksualne w ciąży: jak się wygodnie kochać?

Jeśli lekarz nie wyrazi przeciwwskazań, a kobieta czuje się na siłach i ma ochotę na współżycie, to seks można uprawiać przez całą ciążę. Należy jednak unikać pozycji seksualnych, które uciskają brzuch lub powodują głęboką penetrację. Do najbardziej komfortowych i jednocześnie bezpiecznych pozycji podczas ciąży zalicza się:

pozycję klasyczną , ale z oparciem partnera na łokciach (tak, żeby nie dotykał brzucha),

, ale z oparciem partnera na łokciach (tak, żeby nie dotykał brzucha), na łyżeczki , czyli z leżeniem na boku,

, czyli z leżeniem na boku, na jeźdźca – kobieta siada na leżącego partnera,

– kobieta siada na leżącego partnera, pozycję tylną na czworaka (z oparciem na wyprostowanych rękach lub łokciach).

Mąż nie chce się kochać w ciąży – jak zachęcić partnera do współżycia?

Wielu mężczyzn obawia się współżycia, kiedy ich partnerka jest w ciąży. Wynika to najczęściej z lęku przed zrobieniem krzywdy dziecku. Przyszli ojcowie nie czują się też komfortowo, kiedy ruchy maluszka w drugiej połowie ciąży stają się wyraźnie wyczuwalne – może to wywoływać wrażenie, że dziecko jest obecne podczas zbliżenia rodziców. Z tego powodu panowie często wolą się ograniczyć do przytulania, czułości i pocałunków. Jeśli twoje libido jest wysokie i masz ochotę na seks, spróbuj wytłumaczyć partnerowi, że współżycie w ciąży jest bezpieczne. Opowiedz o tym, że dziecko znajduje się w szczelnie zamkniętym miejscu i nie można mu wyrządzić krzywdy. Przypomnij też, że hormony szczęścia (endorfiny) wyzwalane podczas stosunku wpłyną pozytywnie nie tylko na twoje samopoczucie, ale też na nastrój waszego dziecka.