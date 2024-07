Placek po zbójnicku – sprawdzony przepis dla dwóch osób

Placek po zbójnicku ma kilka nazw – placek po cygańsku, placek po węgiersku, jadło drwala. Każda z tych nazw oznacza placki ziemniaczane nadziewane gulaszem. Placek po zbójnicku to danie bardzo sycące i po prostu pyszne. Co ciekawe, placek jest rozpowszechniony w całej Europie, ale na samych Węgrzech jest potrawą rzadko spotykaną. Placek po zbójnicku najbliższy temu, który robimy w Polsce, jest sporządzany na Słowacji (w przeszłości państwo to było częścią Austro-Węgier, więc pewnie stąd nazwa – placki węgierskie).