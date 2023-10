Finalistka 10. edycji programu "Top Model" ujawniła zaskakujące informacje. Okazuje się, że 24-latka jest już po ślubie z ukochaną, o czym opowiedziała w najnowszym wywiadzie. Jak przebiegło to wydarzenie? Julia Sobczyńska uchyliła rąbka tajemnicy. Będziecie zaskoczeni!

Ślub Julii Sobczyńskiej z "Top Model"

Julia Sobczyńska wzięła udział w jubileuszowej, 10. edycji programu "Top model". Podczas realizacji programu nie ukrywała swojej orientacji seksualnej, jednak to, co zdarzyło się podczas finału show i tak zaskoczyło internautów. Finalistka oświadczyła się wówczas swojej ukochanej. Później wspólnie pojawiły się okładce polskiego wydania magazynu "Vogue", w numerze poświęconym osobom LGBT+. Choć uważa to za swój największy sukces ostatnich 12. miesięcy, wiadomo, że jest zadowolona jeszcze z jednej rzeczy. W najnowszym wywiadzie Julia ujawniła bowiem, że jest już po ślubie! Jak wyglądała ceremonia?

- My jesteśmy już po dwóch weselach. Jedno było w klubie, taka impreza tematyczna, a drugie to było już takie bardziej poważne w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, w Pałacu Kultury i to było przy spektaklu Szymczyka. Dostałyśmy obrączki, była pani z godłem na szyi, był odczytany cały akt, oczywiście był odczytany akt, który jest obecnie panujący, czyli ten, który mówi o tym, że tylko osoby heteroseksualne mogą wziąć ślub. Został on delikatnie przekształcony i wszyscy, którzy byli na sali, byli świadkami naszych zaślubin - opowiedziała w rozmowie z "Plotkiem" modelka.

julia__sobczynska/Instagram

Wiadomo jednak, że owy ślub nie jest ważny w Polsce, ze względu na panujące w naszym kraju prawo. Choć dziewczyny mogły zdecydować się na ceremonię za granicą, gdyby wróciły do kraju, to taki dokument wciąż nie obowiązywałby w wielu sytuacjach.

- I tak nie możemy wziąć razem kredytu, przynajmniej z żadnego polskiego banku, i tak nie możemy razem kupić mieszkania, jeżeli coś się stanie Judycie lub mi, nie daj Boże, któraś z nas jest w szpitalu, no to my jesteśmy obce dla siebie, lekarz nie ma takiego prawa, żeby udzielić nam jakichkolwiek informacji - tłumaczyła modelka.

W wywiadzie Julia Sobczyńska ubolewała również, że Polacy są mało tolerancyjni, jeżeli chodzi o związki osób homoseksualnych. Wyraziła także nadzieję, że w kolejnych latach to się zmieni i dołączymy do m.in. Hiszpanii, Niemiec, Włoszech czy Chorwacji, gdzie małżeństwa jednopłciowe zostały zalegalizowane.