Michał Wiśniewski mierzy się z poważnymi problemami. W październiku 2021 roku lider Ich Troje usłyszał zarzuty w sprawie "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w Wołominie. Rok później sąd uznał gwiazdora za winnego zarzucanych czynów. Artysta usłyszał wyrok skazujący na półtora roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 80 tys. zł. Oprócz tego wymiar sprawiedliwości nakazał mu pokryć koszty procesowe. Choć wyrok jest nieprawomocny, a muzyk zaznacza, że jest niewinny, sytuacja mocno odcisnęła się na jego życiu. Teraz głos zabrał pełnomocnik wokalisty.

Obrońca Michała Wiśniewskiego wydał oświadczenie

Niedawno Michał Wiśniewski usłyszał wyrok i wyjechał z Polski. Gwiazdor postanowił wypocząć na urlopie z rodziną i zdystansować się do medialnego zamieszania. Lider Ich Troje wcześniej zapowiedział apelację, podkreślił też, że nie czuje się winny zarzucanych mu czynów. Teraz jego obrońca wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że wyrok pozostaje nieprawomocny,

Michał Wiśniewski

W pierwszej kolejności poinformować, że wyrok jest nieprawomocny i zostanie od niego złożona apelacja, nad którą pracujemy z zespołem prawników. Nie sposób zgodzić się z motywami sądu podanymi w uzasadnieniu wyroku — zaczął Piotr Podgórski.

W dalszej części oświadczenia pełnomocnik Michała Wiśniewskiego zaapelował do wszystkich, by nie wydawać wyroku, dopóki postępowanie nie zostanie doprowadzone do końca. Zaznaczył, że artysta pozostaje osobą niewinną.

Michał Wiśniewski

Wszelkie pozostałe informacje w tej sprawie zostaną ewentualnie przekazane opinii publicznej po złożeniu apelacji. Na obecną chwilę zwracam się z gorącym apelem do mediów o wstrzemięźliwość w wyrażaniu opinii i nieferowanie wyroków. Prawomocny wyrok w tej sprawie zostanie dopiero wydany. Do tej chwili pan Michał Wiśniewski jest osobą niewinną w świetle prawa — wyjaśnił obrońca wokalisty.

Michał Wiśniewski poinformował, że może liczyć na wsparcie rodziny w tym trudnym okresie.

Michał Wiśniewski