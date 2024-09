Radomir Wit doskonale jest znany widzom TVN z relacji i wywiadów, które przekazuje wprost z sejmowych korytarzy. Okazuje się, że dziennikarz też został dotknięty powodzią i rodzinny dom jego mamy został zalany. Radomir Wit pokazał w mediach społecznościowych zdjęcia z Lądka-Zdroju i nie ukrywa, że skala dramatu, jaki się tu rozegrał, jest ogromna. Dziennikarz mówi wprost, że niektórzy zostali bez domu, a ich całe majątki zabrała woda...

Sytuacja na południu Polski jest dramatyczna. W trzech województwach został wprowadzony stan klęski żywiołowej i dotyczy to województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ludzie i służby walczą z powodzią i ogromnymi stratami, jakie zastali po wielkiej fali, która przeszła przez kraj. Gwiazdy mocno angażują się we wsparcie dla powodzian, a Polacy w całym kraju organizują zbiórki na rzecz poszkodowanych. Niektóre miasta są w wyjątkowo trudnej sytuacji, a ludzie potracili tam domy i nie mają do czego wracać. Skalę dramatu w Lądku-Zdroju pokazał Radomir Wit, którego dom również został zalany.

Dziennikarz, choć jest w trudnej sytuacji, to wie, że mnóstwo osób jest w znacznie gorszej, bo z dnia na dzień zostały bez dachu nad głową i wszystkiego, co gromadzili przez całe życie: