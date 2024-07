Panierka jest najbardziej niezdrowym elementem każdego dania, w którym występuje. Nasiąka tłuszczem podczas smażenia i nie ma praktycznie żadnych wartości odżywczych. Mimo to jest jednocześnie uwielbiana, ze względu na smak i chrupkość. Jeżeli znudziła ci się już tradycyjna panierka z bułki tartej, zobacz jak możesz inaczej przygotować schabowego.

Każdy zna przepis na wykonanie tradycyjnej panierki – potrzebne są trzy osobne talerze na mąkę, jajko i bułkę tartą. Panierowaną potrawę następnie należy obtoczyć w każdym składniku, po czym wrzucić na gorący tłuszcz. Brzmi prosto, ale przystępując do panierowania, pamiętaj o pięciu zasadach, dzięki którym panierka będzie zawsze chrupiąca:

1. Zawsze przed panierowaniem:

osusz ryby, warzywa, mięso przy użyciu papierowego ręcznika,

przypraw i posól produkty.

2. Pamiętaj, by strzepnąć nadmiar panierki, nie powinna być zbyt gruba.

3. Panierowane filety rybne zawsze zaczynaj smażyć stroną ze skórką.

4. Pilnuj, żeby tłuszcz, na którym smażysz potrawę, był dobrze rozgrzany. Inaczej panierka nasiąknie tłuszczem.

5. Po usmażeniu produkt ułóż na papierowym ręczniku, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Orzechowa panierka

Możesz wykorzystać różne rodzaje orzechów, np. włoskie, laskowe, migdały. Wymieszaj rozdrobnione orzechy, bułkę tartą, żółty ser, posiekaną natkę pietruszki, sól i pieprz. Przed panierowaniem orzechy należy lekko podprażyć. Panierka nadaje potrawie wyjątkowy, szlachetny smak.

Panierka z chipsów

Jedynym składnikiem są rozdrobione czipsy. Najbardziej popularne są paprykowe, ale nie jest to reguła. W zależności od tego, jaki smak chipsów wybierzesz, taki przejdzie do potrawy. Panierka tego typu lepiej nadaje się do potraw pieczonych niż smażonych. Wśród swoich fanów ma przede wszystkim dzieci, ale nie tylko.

Panierka kokosowa

Panierując potrawę w wiórkach kokosowych, w wyjątkowy sposób podkreślisz jej smak i wydobędziesz egzotyczne akcenty. Wymieszaj wiórki kokosowe z mąką pszenną i bułką tartą. Panierka jest bardzo chrupiąca i szczególnie pasuje do kurczaka i ryb.

Panierka cebulowa

Nadaje cebulowy aromat mięsu. Wymieszaj bułkę tartą z prażoną cebulką. Jeśli cebulka jest zbyt gruba, rozdrobnij ją. Idealnie komponuje się z kotletem schabowym.

Jeśli wypróbowałaś już wszystkie przepisy, spróbuj skomponować własny! Do panierki można dodawać także inne składniki – otręby, płatki owsiane, ziarna sezamu. Ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Smacznego!