Makaron w sosie śmietanowym to szybkie i proste danie, z którym bez problemu poradzi sobie większość osób. Jednak na makaronie nie kończy się zastosowanie sosu śmietanowego, który może być przyrządzany na zimno i na ciepło. Sos śmietanowy do makaronu powinien być ciepły i mieć kremową konsystencję.

Podstawowy przepis na sos śmietanowy na ciepło

Składniki:

25 dag makaronu,

szklanka śmietany 18%,

pół szklanki bulionu (możesz go zrobić z kostki rosołowej),

pół szklanki mąki pszennej,

pietruszka, koperek,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Podgrzej bulion.

2. Dodaj do niego szklankę śmietany i gotuj na małym ogniu.

3. W osobnym naczyniu wymieszaj na gładką masę pół szklanki wody z mąką. Możesz wodę z mąką dać do słoika, zakręcić i intensywnie nim potrząsać, by nie zostawić grudek.

4. Wlej wymieszaną mąkę z wodą do sosu, nadaj gotując.

5. Dodaj posiekaną pietruszkę i koperek.

6. Przypraw pieprzem i solą,

7.Wymieszaj z makaronem.

Makaron w sosie śmietanowym z serem

Nie jest to jedyny przepis na sos śmietanowy do makaronu. Inny wariant sosu śmietanowego na ciepło, bardziej kaloryczny, przygotowuje się z dodatkiem sera.

Składniki:

25 dag makaronu,

szklanka śmietany 30%,

1 łyżka masła,

starty żółty ser (np. gouda),

pietruszka,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

2. Roztop masło na patelni.

3. Cały czas mieszając, dodaj do masła śmietanę.

4. Dodaj starty żółty ser, gdy się rozpuści zdejmij sos z ognia.

5. Dopraw solą i pieprzem.

6. Wyłóż makaron na talerz, polej sosem i udekoruj świeżą natką pietruszki.

Makaron w sosie śmietanowym z szynką

Sos śmietanowy do makaronu świetnie łączy się z mięsami, na przykład z szynką.

Składniki:

25 dag makaronu,

10 dag szynki,

1 cebula,

szklanka śmietany 18% (możesz użyć śmietanki 30%, sos będzie delikatniejszy),

1 łyżka sera mascarpone,

1 łyżka oleju,

kilka pieczarek,

bazylia, kolendra, pietruszka, koperek,

sól, pieprz.

Czas przygotowania: 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Makaron ugotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu.

2. Zeszklij na oleju cebulę.

3. Szynkę pokrój w cienkie paski, a grzyby w plasterki. Dodaj do cebuli.

4. Gdy szynka się zrumieni, dodaj drobno posiekany czosnek.

5. Dopraw solą i pieprzem.

6. Wlej śmietanę i podgrzewaj razem.

7. Wymieszaj razem z ugotowanym makaronem.

8. Posyp posiekaną zieleniną.

Ten sam sos śmietanowy na ciepło można wykorzystać do innych potraw – z ryżem, kaszą, kurczakiem lub do różnego typu zapiekanek. Jego inny wariant – sos śmietanowy na zimno, doskonale sprawdzi się jako dip do przekąsek lub dodatek do przystawek z ryb.

Sos śmietanowy na zimno

Składniki:

3 łyżki śmietany 12% (jeśli pilnujesz kalorii, zamiast śmietany użyj jogurtu naturalnego),

3 łyżki majonezu,

3 ząbki czosnku,

koperek, pietruszka,

szczypta soli i pieprzu.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę.

2. Wymieszaj śmietanę z czosnkiem, majonezem i koperkiem i pietruszką.

4. Przed podaniem schłódź pół godziny w lodówce.

Smacznego!