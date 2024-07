Pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności polega na udrożnieniu dróg oddechowych osoby poszkodowanej przez odchyleniu jej głowy do tyłu oraz ułożeniu osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Utrata przytomności, czyli stan zaburzenia świadomości

Utrata przytomności jest stanem zaburzenia świadomości. Osoba, która straciła przytomność nie reaguje na żadne zewnętrzne bodźce i leży w bezruchu. Jest nieprzytomna i nie wykazuje reakcji na polecenia słowne ani bodźce ruchowe. Przyczyną utraty przytomności mogą być, np.: zatrucia, zaburzenia ukrwienia mózgu, problemy z ciśnieniem, urazy mechaniczne, skrajne przeżycia psychiczne i zaburzenia wewnętrzne (np. niewydolność nerek).

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności – odchylenie głowy, pozycja bezpieczna

Jeżeli miejsce utraty przytomności nie jest bezpieczne lub wystarczająco przestrzenne, podstawową czynnością pierwszej pomocy jest wyniesienie osoby nieprzytomnej i ułożenie jej na plecach w miejscu, gdzie będzie miała dostęp do świeżego powietrza. Następnie odchylamy głowę poszkodowanego. W tym celu należy jedną rękę położyć na czole, a dwa palce drugiej ręki (wskazujący i środkowy) położyć na podbródku i odchylić głowę podciągając podbródek do góry. W ten sposób udrażniamy drogi oddechowe i umożliwiamy przepływ powietrza do płuc. Po odgięciu głowy oceniamy funkcje życiowe – słuchamy czy poszkodowany oddycha. Przez 10 sekund powinniśmy usłyszeć przynajmniej dwa oddechy. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha i nie ma podejrzenia urazów kręgosłupa, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej (zobacz: Pozycja boczna ustalona, czyli pozycja bezpieczna krok po kroku). W takiej pozycji osoba nieprzytomna może oddychać i nie ma ryzyka zakrztuszenia śliną lub wymiocinami. Po ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej należy wezwać pogotowie. Do momentu przyjazdu karetki monitorujemy stan poszkodowanego (kontrolujemy szczególnie oddech). W przypadku zatrzymania akcji serca, rozpoczynamy reanimację.

Podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności nie wolno podawać poszkodowanemu nic do picia. Osoba nieprzytomna ma zniesione odruchy obronne – nie odkaszlnie ani nie przełknie, a podany płyn dostanie się bezpośrednio do płuc. Poszkodowanego nie należy szarpać, smagać po twarzy ani pozostawiać bez opieki.

