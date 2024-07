Udar cieplny to inaczej przegrzanie organizmu, porażenie cieplne. Jego konsekwencje zależą przede wszystkim od szybkości i jakości udzielonej pomocy, dlatego tak ważna jest pierwsza pomoc.

Reklama

Udar cieplny a udar słoneczny

Udar cieplny jest pojęciem nadrzędnym. Pojawia się w przypadku, gdy organizm nie radzi sobie z oddawaniem ciepła. Najbardziej zagrożoną częścią człowieka jest wówczas głowa. Odmianą udaru cieplnego jest udar słoneczny, który następuję w sytuacji, gdy człowiek zbyt długo przebywał na intensywnym słońcu. Układ nerwowy przestaje wówczas pracować tak, jak powinien.

Czynniki sprzyjające udarowi cieplnemu

Udar cieplny pojawia się przede wszystkim w wyjątkowo gorące dni lata. Szczególną ostrożność powinnaś zachować przy następujących warunkach:

wysokiej temperaturze,

podczas przebywania na plaży,

w parnej atmosferze,

podczas prac rolniczych,

w pomieszczeniach pozbawionych klimatyzacji,

dusznych pokojach.

Objawy przegrzania organizmu

Do symptomów udaru cieplnego zalicza się:

duszność,

mdłości,

zawroty głowy,

gorącą, zazwyczaj czerwoną skórę,

temperaturę ciała powyżej 39 stopni,

szybkie tętno.

Niekiedy przy udarze cieplnym dochodzi do zaburzeń świadomości oraz omdlenia.

Zobacz także

Jak pomóc osobie, która dostała udaru cieplnego?

Pierwsza pomoc zależy przede wszystkim od tego, czy osoba po udarze słonecznym jest przytomna, czy też nieprzytomna. W pierwszym przypadku należy zaprowadzić chorego do miejsca, w którym znajdzie cień i chłód. Osobę, która zemdlała trzeba oczywiście przenieść. Następnie rozluźnij ubranie (np. rozepnij guziki) oraz zdejmij rzeczy uniemożliwiające swobodny przepływ powietrza, np. obuwie.

Zadbaj, by chory pozostawał we właściwej pozycji. Właściwą pozycję rozpoznasz po kolorze cery – jeśli po udarze cieplnym twarz ma blady odcień, zadbaj, aby głowa znalazła się niżej od tułowia; jeśli zaś jest to kolor czerwony – zapewnij pozycję półsiedzącą. Rób wszystko, co możliwe, aby ochłodzić temperaturę ciała – stosuj okłady z zimniej wody na głowę i klatkę piersiową, letnią wodą skrapiaj całe ciało. Jeśli masz taką możliwość, włącz zraszacz lub wentylator. Osoby, które wykonują pierwszą pomoc, powinny pamiętać, że w przypadku udaru cieplnego, ważne jest również wachlowanie. Osobom przytomnym należy podać wodę, ważne, aby piły ją małymi łykami. Dobrze sprawdzi się też schłodzona kawa lub herbata. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wykonaj sztuczne oddychanie. Z udarem słonecznym nie ma żartów, dlatego niezależnie od podjętych kroków, konieczne jest zapewnienie pomocy lekarza. Jeśli pomoc nie nadejdzie o czasie, udar cieplny może skończyć się śpiączką, a nawet śmiercią.

Zapobieganie udarowi cieplnemu

Aby nie dopuścić do udaru słonecznego, zadbaj o ochronę głowy – załóż kapelusz, chustkę czy kaszkiet oraz pamiętaj o oczach – wybierz okulary chroniące przed szkodliwym działaniem promieni UV. Dobrze, abyś ubierała się w odzież w jasnych kolorach. Aby zapobiec udarowi słonecznemu, zawsze miej przy sobie wodę – w upalne dni najlepiej dodaj do niej odrobinę soli. Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu – kiedy żar leje się z nieba powinnaś wypijać nawet 4 litry wody dziennie!

Reklama