Czym skorupka nasiąknie za młodu...

Rozmowy dotyczące cielesności warto prowadzić od najmłodszych lat, właściwie już w przedszkolu! Ważne jest używanie prostych i zrozumiałych słów – to pomoże wyjaśnić różne funkcje ciała, a maluchowi zrozumieć jak ono działa. Dzieci z natury są ciekawe i często zadają pytania (niejednokrotnie będące wyzwaniem) na temat różnic między płciami, o ciążę czy o to, skąd się biorą dzieci. To idealne momenty, aby wpleść w rozmowę informacje o dojrzewaniu i zmianach, które nastąpią w ciele dziewczynki, gdy zacznie dorastać.

Chociaż wczesne rozmowy o cielesności są ważne, temat pierwszej miesiączki najlepiej jest szczegółowo omówić na kilka lat przed spodziewanym jej wystąpieniem, czyli wieku 8-10 lat.

Pierwsza, a potem kolejne…

Często zdarza się, że w rozmowach skupiamy się głównie na pierwszej miesiączce i umyka nam informacja, że jest to część regularnego cyklu menstruacyjnego. To może prowadzić do sytuacji, w której dziewczynki są zaskoczone, że miesiączka… powraca.

Potrzebujesz dodatkowego wsparcia? Na rynku dostępnych jest wiele fantastycznych pozycji książkowych, stron internetowych i organizacji oferujących materiały edukacyjne na temat dojrzewania i miesiączki. Skierowane są do rodziców, nastolatków i maluchów. Stosownie do wieku opisują dojrzewanie i zmiany zachodzące w ciele i emocjach i mogą stać się doskonałym przewodnikiem w temacie.

Bezpieczna przestrzeń pełna wsparcia

Emocje odgrywają ogromną rolę w procesie dojrzewania i związanej z nim pierwszej miesiączce. Dla wielu dziewcząt ten czas może być zarówno ekscytujący, jak i nieco przerażający. Niepewność, zmienność nastrojów i nowe doznania cielesne mogą wywoływać mieszane uczucia.

Postaraj się przypomnieć sobie siebie – jak czułaś się zanim dostałaś okres? Ile o nim wiedziałaś? Co cię zaskoczyło, a na co byłaś przygotowana? Podziel się z córką własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z dorastaniem. W ten sposób możesz pomóc jej zrozumieć, że to, co czuje, jest normalne i że nie jest w swoich przeżyciach sama. Okaż zrozumienie dla wszelkich obaw i stresu, które mogą towarzyszyć myślom o nadchodzących zmianach. Stworzenie bezpiecznej, otwartej przestrzeni sprawi, że dziewczynka będzie przechodzić przez ten ważny etap w jej życiu odpowiednio przygotowana na nowe doświadczenia.

Nie jesteś w tym sama

Ważne jest, aby podkreślać, że miesiączka jest normalną częścią życia i nie powinna być powodem do wstydu. Pomaga to budować pozytywny obraz ciała. Dlatego nie miej oporów, by w rozmowach na temat dojrzewania uczestniczył także ojciec. To niezwykle ważny komunikat dla dziecka, że może liczyć na wsparcie obojga rodziców.

Obecne w waszym życiu kobiety (siostra, babcia, ciocia czy przyjaciółka), mogą one również pełnić ważną rolę w rozmowach o miesiączce i oswajaniu jej, dzieląc się własnymi doświadczeniami i radami.

W trosce o ciało

Podczas rozmów o pierwszej miesiączce, ważne wydaje się holistyczne podejście do tematu. Zdrowa dieta, regularny ruch (niech będzie to formy aktywności, która sprawia córce radość: taniec, joga, pływanie, a może rower?) i właściwa higiena osobista to filary, które wspierają zarówno fizyczne, jak i emocjonalne aspekty zdrowia młodej osoby.

Jesteś najlepszą mamą!

Możecie razem przygotować „zestaw na pierwszą miesiączkę”. Niech znajdą się w nim podpaski, odpowiednie kosmetyki i nowa bielizna. To nie tylko praktyczne, ale również symboliczne przygotowanie na nowy etap w życiu. Nie tylko wzmacniasz w ten sposób łączącą cię z córką relację. Pokazujesz też, że dbałość o ciało również forma szacunku do siebie i swojego zdrowia.

Jako rodzic masz ogromny wpływ na to, jak twoje dziecko będzie postrzegało własne ciało i zmiany, które w nim zachodzą. Dojrzewanie to proces, który trwa kilka lat, a rozmowy na temat ciała, seksualności i zdrowia są fundamentem dla zdrowych nawyków i pozytywnego postrzegania własnego ciała przez całe życie. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i może potrzebować więcej lub mniej czasu, aby przyswoić i zaakceptować informacje o dojrzewaniu, dlatego uzbrój się w cierpliwość. Niech jednak wie, że zawsze może do ciebie przyjść z pytaniami czy wątpliwościami, niezależnie od tego, ile ma lat. Twoja otwartość, zrozumienie i gotowość do wsparcia są najlepszym prezentem, jaki możesz ofiarować swojej córce w tym wyjątkowym okresie.

