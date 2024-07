Zapalenie płuc w Polsce w ciągu roku dotyka średnio 1 osobę na 100. Ta stosunkowo powszechna choroba jest najczęściej wywoływana przez bakterie i wirusy. Zapalenie płuc to ostra infekcja dolnych dróg oddechowych, która jest wyjątkowo niebezpieczna dla niemowląt oraz osób po 65 roku życia.

Objawy zapalenia płuc

Zapalenie płuc, to choroba, która ma inny przebieg w zależności od wieku osoby chorej i stanu jej odporności, towarzyszących schorzeń oraz czynnika jaki wywołał zakażenie. Do typowych i najczęściej występujących objawów zapalenia płuc zaliczamy:

wysoką gorączkę – powyżej 38 stopni Celsjusza, dreszcze, poty;

uczucie rozbicia – podobne jak w grypie i przeziębieniu;

kłucie i ból w klatce piersiowej – najczęściej po bokach, nasilający się przy mocnym wdechu i kaszlu;

przyspieszone bicie serca;

kaszel połączony z odkrztuszaniem żółtawej ropnej wydzieliny.

Objawy te pojawiają się najczęściej nagle i gwałtownie.

Niespecyficzne rodzaje zapalenia płuc można podzielić w następujący sposób:

ciężkie zapalenie płuc - do wszystkich typowych objawów dołącza jeszcze uczucie duszności;

u osób starszych - symptomy są mniej nasilone, choroba przebiega łagodniej, często bez gorączki, szczególnie u osób po 70 roku życia występują zaburzenia świadomości;

zapalenie płuc wywołane grzybami powoduje ból gardła i chrypkę, ponadto objawy narastają znacznie wolniej niż w zakażeniach bakteryjnych czy wirusowych;

zapalenie płuc spowodowane wirusami to dodatkowo świszczący oddech, bóle głowy, mięśni, stawów, kości oraz katar;

zapalenie bakteryjne (wywoływane najczęściej przez bakterię: dwoinka zapalenia płuc) to często suchy kaszel i znacznie łagodniejszy przebieg choroby. Legionella pneumophila – to bakteria która, oprócz standardowych, daje objawy takie jak: nudności, wymioty, bóle mięśni, głowy i brzucha, zmęczenie.

Diagnoza i leczenie zapalenia płuc

Na podstawie samych objawów chorobowych lekarz nie jest w stanie stwierdzić, jaki czynnik wywołał zapalenie płuc. Niezbędne do pełnej diagnozy jest wykonanie badań. Przede wszystkim prześwietlenie klatki piersiowej promieniami rentgenowskimi tzw. RTG płuc. Dzięki niemu można określić stopień rozległości choroby oraz niektóre powikłania. Jeżeli zmiany obejmują oba płuca wówczas jest to wskazaniem do leczenia szpitalnego. Ponieważ zmiany w płucach mogą się utrzymywać nawet do kilku tygodni po wyleczeniu, czasem zalecane jest powtórzenie badania RTG w celu monitorowania przebiegu leczenia. Zapalenie płuc leczy się za pomocą antybiotykoterapii. Należy przebywać w domu i przyjmować dużo płynów. Z uwagi na to, że powikłaniem nieleczonego lub leczonego niewłaściwie zapalenia płuc może być nawet rak opłucnej i płuc, należy szczególnie dbać o proces hospitalizacji lub kuracji domowej osoby chorej.

