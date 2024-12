Ostatnimi czasy celebryci coraz częściej "wychodzą z tzw. szafy" i dokonują coming outu. O swojej orientacji seksualnej głośno mówi Michał Piróg, Dawid Woliński, czy Andrzej Piaseczny. Tym razem kolejny celebryta postanowił się otworzyć i poinformować o swojej orientacji.

Pierwsza edycja show "Big Brother" okazała się hitem. Widzowie chętnie zasiadali przed telewizory, aby ujrzeć nowe reality show i wydarzenia, które się w nim działy. Zwycięzcą pierwszej edycji został Janusz Dzięcioł, drugie miejsce zajęła Manuela Michalak, a trzecie Małgorzata Maier. W programie również wzięli udział:

Tym razem na językach znalazł się jeden z uczestników - Grzegorz Mielec. Uczestnik "Big Brothera" po 23 latach od pierwszej edycji programu w jednym z wywiadów postanowił zdradzić swoją tajemnicę i zdobył się na szczere wyznanie. Podczas rozmowy z portalem "Świat Gwiazd" wyjawił prawdę o swojej orientacji.

Rodzina wiedziała, ja mam trzech braci. Żony, dzieci, ja nie miałem. Rozmowy z braćmi, my nie rozmawialiśmy o dziewczynach. Ja się nie obnosiłem z tym, wiesz, bo dla mnie to jest moja sprawa. To jest najmniej ważne dla kogoś, bo są inne rzeczy, o wiele ważniejsze w relacjach ludzkich. Ja jestem pewien, że rodzina wiedziała

Rodzina wiedziała, ja mam trzech braci. Żony, dzieci, ja nie miałem. Rozmowy z braćmi, my nie rozmawialiśmy o dziewczynach. Ja się nie obnosiłem z tym, wiesz, bo dla mnie to jest moja sprawa. To jest najmniej ważne dla kogoś, bo są inne rzeczy, o wiele ważniejsze w relacjach ludzkich. Ja jestem pewien, że rodzina wiedziała

W dalszej części wywiadu Mielec zdradził jeszcze więcej szczegółów, a mianowicie opowiedział o pytaniu, jakie dostał od młodszej części swojej rodziny.

Ja w ogóle wczoraj jechałem na stadninę z moją bratanicą, z Filipem i z jej mamą. Mówi: 'Wujek, mogę cię coś spytać?'. Ja tam z tyłu z Filipem siedzę w samochodzie. 'Wujek, a czy Filip to jest twój chłopak?'. Ja mówię: 'No jest'. 'Wow, bomba, super!'. I tak naprawdę ja w ogóle zauważyłem, że wszyscy znajomi, których uważam za znajomych, nikogo to nie interesowało. (…) Ja uważam, że udawanie w życiu pewnych rzeczy... Szkoda tego życia. Ono jest za krótkie

Ja w ogóle wczoraj jechałem na stadninę z moją bratanicą, z Filipem i z jej mamą. Mówi: 'Wujek, mogę cię coś spytać?'. Ja tam z tyłu z Filipem siedzę w samochodzie. 'Wujek, a czy Filip to jest twój chłopak?'. Ja mówię: 'No jest'. 'Wow, bomba, super!'. I tak naprawdę ja w ogóle zauważyłem, że wszyscy znajomi, których uważam za znajomych, nikogo to nie interesowało. (…) Ja uważam, że udawanie w życiu pewnych rzeczy... Szkoda tego życia. Ono jest za krótkie

Grzegorz Mielec podczas udziału w "Big Brotherze" miał rzekomy romans z jedną z uczestniczek - Karoliną Pachniewicz. O tej relacji mówili wszyscy fani show. Jednak po latach okazuje się, że cały ten romans był fikcją, a "para" udawała przed kamerami.

Powiedzieli nam tak: 'Słuchajcie (...) Bądźcie ze sobą. Udawajcie. To się na pewno przełoży na jakieś kontrakty, okładki' itd. Więc my... to zrobiliśmy. Byliśmy młodzi, nie znaliśmy show-biznesu. Słuchaliśmy tych, co nam dobrze radzili

- wyznała jakiś czas temu Karolina Pachniewicz.