David Harbour i Lily Allen poznali się w 2019 roku, a ich związek od początku budził zainteresowanie mediów. W 2020 roku postanowili sformalizować swoją relację podczas kameralnej ceremonii ślubnej w Las Vegas, z udziałem celebransa przebranego za Elvisa Presleya. Wydawało się, że para tworzy szczęśliwe małżeństwo, które łączy zarówno miłość, jak i wspólne poczucie humoru. Jednak za fasadą publicznych uśmiechów kryły się trudności, które z czasem zaczęły wpływać na ich relację.

Lily Allen mówi o „trudnym okresie” po rozstaniu z Davidem Harbourem

Według doniesień medialnych związek Harboura i Allen zaczął się rozpadać na długo przed oficjalnym ogłoszeniem separacji. Osoby z bliskiego otoczenia pary ujawniły, że małżeństwo przeżywało kryzys, który stopniowo osłabiał ich więź. Problemy w komunikacji, różnice w stylu życia oraz napięcia związane z wymagającymi karierami zawodowymi były głównymi czynnikami prowadzącymi do rozstania.

Wieści o rozstaniu pary przekazał magazyn „People”. Osoba z bliskiego otoczenia brytyjskiej wokalistki przyznała, że Lily Allen przechodzi teraz przez trudny czas. Ta sytuacja jest wymagająca nie tylko dla niej, ale również jej dwóch córek z poprzedniego związku z Samem Cooperem.

To był zły początek nowego roku, ale Lily jest twarda. Jest bardzo dobra w nadawaniu sobie priorytetów, kiedy musi – przekazał informator.

Lily Allen, znana z otwartości w wyrażaniu emocji, przyznała w swoim podcaście BBC „Miss Me?”, że przechodzi przez „trudny okres”. Podkreśliła jednak, że mimo wyzwań związanych z rozstaniem, pozostaje trzeźwa od pięciu lat, co świadczy o jej determinacji do utrzymania stabilności emocjonalnej.

Kim jest David Harbour, gwiazdor „Stranger Things”?

David Harbour to amerykański aktor, który zdobył międzynarodową sławę dzięki roli Jima Hoppera w popularnym serialu Netflixa „Stranger Things”. Urodził się 10 kwietnia 1975 roku w White Plains, w stanie Nowy Jork.

Choć największy rozgłos przyniosła mu rola w "Stranger Things", za którą otrzymał m.in. nominacje do nagrody Emmy i Złotego Globu, Harbour ma na swoim koncie wiele innych ról:

"Hellboy" (2019) – wcielił się w tytułowego bohatera w nowej wersji kultowego filmu.

– wcielił się w tytułowego bohatera w nowej wersji kultowego filmu. "Czarna Wdowa" (2021) – zagrał Aleksieja Szostakowa, znanego jako Red Guardian , w filmie Marvela.

– zagrał Aleksieja Szostakowa, znanego jako , w filmie Marvela. "Rewolwer i melonik", "Quantum of Solace", "The Equalizer" – to tylko niektóre z jego ról w filmach i serialach.

Zanim został aktorem, studiował w Dartmouth College, gdzie zdobył dyplom z dramatu i włoskiego.

David Harbour i Lily Allen Evan Agostini/Invision/East News

Kim jest Lily Allen?

Lily Allen to brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, która zasłynęła dzięki swojemu unikalnemu stylowi muzycznemu łączącemu pop, ska i reggae. Urodziła się 2 maja 1985 roku w Hammersmith, w Londynie. Jest córką aktora Keitha Allena i producentki filmowej Alison Owen.

Lily Allen zadebiutowała na scenie muzycznej w 2006 roku albumem "Alright, Still", który odniósł ogromny sukces komercyjny. Z tego albumu pochodzą takie hity jak:

"Smile" – jej przełomowy singiel, który podbił listy przebojów w Wielkiej Brytanii,

– jej przełomowy singiel, który podbił listy przebojów w Wielkiej Brytanii, "LDN" ,

, "Alfie".

Jej drugi album, "It's Not Me, It's You" (2009), przyniósł kolejne przeboje, takie jak "The Fear" i "Not Fair", umacniając jej pozycję w świecie muzyki pop. W kolejnych latach wydała również albumy "Sheezus" (2014) i "No Shame" (2018).

Z poprzedniego związku z Samem Cooperem ma dwie córki: Ethel Mary i Marnie Rose. Allen jest również autorką autobiografii "My Thoughts Exactly" (2018), w której szczerze opowiada o swoim życiu, karierze i zmaganiach z uzależnieniami.

