Joanna Opozda zdecydowała się opowiedzieć o wyjątkowo trudnym okresie swojego życia – swojej ciąży. Aktorka wspomina czas, gdy przez fizyczne dolegliwości i presję emocjonalną musiała większość dnia spędzać w łóżku. Jakie jeszcze wyzwania musiała pokonać?

Joanna Opozda, polska aktorka i modelka, znana z licznych ról telewizyjnych i filmowych, zdecydowała się opowiedzieć o jednym z najtrudniejszych okresów w swoim życiu – czasie, gdy była w ciąży. W wywiadzie dla magazynu "Man" Opozda wspomina, że ciąża, choć miała być radosnym etapem życia, okazała się dla niej wyjątkowo ciężkim doświadczeniem.

Aktorka przyznała, że przez większość czasu zmuszona była leżeć w łóżku z miską u boku z powodu silnych mdłości. To była ciąża pełna wyzwań, które nie pozwalały jej na aktywność, a często odbierały nawet siły na wstanie z łóżka. Jak przyznała Opozda, była to dla niej bardzo przygnębiająca sytuacja. Fizyczne trudności nie były jednak jedynym problemem, z którym musiała zmierzyć się Joanna Opozda. Aktorka przyznała, że oprócz dolegliwości fizycznych, zmagała się również z wieloma wyzwaniami psychicznymi. Presja, którą odczuwała ze względu na zainteresowanie mediów oraz problemy osobiste, znacząco wpłynęły na jej stan emocjonalny.

Macierzyństwo to nie tylko piękne chwile. Często jesteśmy zmęczone, rozchwiane emocjonalnie. Moja ciąża była niezwykle trudna. Praktycznie od samego początku do ostatnich chwil chorowałam na niepowściągliwe wymioty ciężarnych. To tak jakbyś przez dziewięć miesięcy była zatruta, całymi dniami leżałam w łóżku z miską, kilka razy byłam na patologii ciąży

- wyznała dla ''Man''.