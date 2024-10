Dariusz Pachut skomentował rozstanie z Dodą! Na jego Instagramie pojawiło się długie oświadczenie. Podróżnik i były policjant wyjaśnił ze swojej perspektywy, dlaczego jego związek z artystką zakończył się. Padły gorzkie słowa:

Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku pisze Pachut.

Co ma na myśli?

Doda i Dariusz Pachut rozstali się! Gorzkie słowa

Związek Dody i Dariusza Pachuta po ponad dwóch latach jest już przeszłością. Internauci doszukali się pewnych znaków już jakiś czas temu, kiedy Dariusz przestał obserwować Dodę na Instagramie, a wokalistka zmieniła tekst piosenki podczas jednego z koncertów. Teraz już wszystko jasne - artystka i podróżnik zakończyli swoją relację. Na Instagramie Pachuta pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy, które skomentował management Dody:

Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia

Swoje oświadczenie wydał również Dariusz Pachut. Pachut zabrał głos w związku z licznym pytaniami od dziennikarzy. Zaczął nawiązywać do ich wspólnego wyjazdu do Turcji, który odbył się we wrześniu tego roku:

W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie. Miesiąc temu po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowanie, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustaliliśmy przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. zaczął swój wpis Dariusz

Dalej kontynuuje:

Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości pisze Pachut.

Pachut nie wyjaśnił, co stało się podczas wspólnej podróży do Turcji. Warto jednak dodać, że na swoim Instagramie pokazywał fotki i nagrania w tym samym okresie co Doda. Fani gwiazdy nie do końca więc wierzą w jego słowa.

Czy Doda postanowi odnieść się do słów byłego już partnera? Zgodnie z tym, co mówią jej menadżerowie, artystka konsekwentnie nie będzie komentowała swojego życia prywatnego.

Doda i Dariusz Pachut byli parą od ponad dwóch lat. O swoim związku poinformowali podczas pierwszego wspólnego wyjazdu do Wietnamu w listopadzie 2022 roku. Od kilkunastu miesięcy rzadko kiedy pokazywali się razem publicznie - była to decyzja Dody, która postanowiła nie komentować prywatności w mediach, ani nie dzielić się nią na social mediach:

Zdecydowałam się świadomie na odizolowanie całkowicie życia prywatnego z Instagrama. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, że ja byłam przyzwyczajona do tego, żeby się dzielić tym z moimi fanami i nie widziałam w tym nic złego, po prostu miałam odruchy normalnej dziewczyny. Ludzie sobie dopowiadają, ale przede wszystkim chyba najgorsze jest to, że wrzucisz dziesięć zdjęć z wakacji tak jak każdy inny, ale każdy inny nie daje całej Polsce mandatu i biletu do tego, że od tej chwili twoje życie już jest własnością tego, kto to zdjęcie obejrzał. To jest bardzo męczące, bardzo destrukcyjne też dla relacji więc podjęłam takie decyzje. Mam nadzieję, że będzie to uzdrawiające dla mojej psychiki bo też chciałabym się tak od tego Instagrama i w ogóle social mediów trochę uwolnić mówiła Doda w rozmowie z Party.pl