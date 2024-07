Dokładne wyczyszczenie całego mieszkania, zamontowanie w otwieranych oknach i drzwiach tarasowych moskitiery oraz użycie zapachu mięty albo soku z cytryny sprawi, że pająki w domu staną się tylko wspomnieniem. Pająki domowe są też odstraszane przez kasztany i żołędzie. Pomocny w walce z tymi zwierzętami może okazać się również kot.

Pająki domowe gryzą – to głównie dlatego są nieproszonymi gośćmi w domu. Niektóre z nich są jadowite, a więc bliskie spotkanie z takim osobnikiem może skończyć się wizytą w szpitalu, ale nie są to gatunki występujące w Polsce.

Gatunki pająków domowych występujących w Polsce

Do najpopularniejszych rodzimych pająków domowych należą:

kątnik domowy mniejszy i większy,

nasosznik trzęś,

sidlisz piwniczny,

zyzuś tłuścioch.

Duże pająki domowe to kątniki większe. Mogą osiągać rozmiar nawet do 8 cm łącznie z odnóżami. W Polsce pająki domowe nie są jadowite, ale mogą boleśnie kąsać, np. sidlisz piwniczny. Natomiast pająki z rodzaju jadowitych (nie są to pająki domowe), żyją przeważnie na terenach podmokłych i w pobliżu wody – jezior lub rzek.

Zabezpieczenie przed pająkami w domu

Pająki w domu nie pojawią się, gdy otwierane zwykle okna i drzwi tarasowe zostaną zabezpieczone moskitierą. Oczywiście do drzwi na taras czy balkon dostępne są na rynku specjalne moskitiery z magnesem na środku. Dzięki temu można przez nie swobodnie wchodzić i wychodzić, utrzymując zabezpieczenie przed insektami. Bardzo ważne w walce z pająkami domowymi jest to, by nie stwarzać im sprzyjających warunków. Zatem konieczne jest częste odkurzanie, wycieranie podłóg i utrzymywanie czystości zwłaszcza w kuchni i w łazience.

Aromaty odstraszające pająki domowe

Pająki domowe szybciej się wyprowadzą, jeśli w mieszkaniu, a szczególnie w tych miejscach, gdzie pająki żyją, zostanie rozpylony roztwór z wody i olejku miętowego lub sok cytrynowy. Są to znienawidzone przez te owady zapachy, podobnie jak zapach tytoniu. Zapach tytoniu jest nieprzyjemny dla ludzi, zatem lepiej postawić na miętę i cytrynę. Także ocet sprawdza się w walce z insektami w domu, ale jego zapach również może być drażniący dla mieszkańców. Również aromat kasztanów i żołędzi jest dla pająków odstraszający. Zatem warto rozmieścić je np. na parapetach.

Zwierzęta odstraszające pająki domowe

Koty to ciekawskie zwierzęta, więc trudno im się dziwić, że nie przechodzą obojętnie obok pająków w domu. Co więcej pająki zwykle nie wychodzą z tych spotkań żywe. Koty bawią się nimi, a potem je zjadają. Także jeże hodowane w domu zabijają pająki, zjadając je. Jeże to mięsożercy i trudno im się dziwić, że nie odpuszczają łatwej zdobyczy.