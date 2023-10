Przez długi czas Shakira powstrzymywała się z komentowaniem zamieszania wokół jej życia prywatnego, które pojawiło się w czerwcu 2022 roku. Hiszpańska prasa huczała nie tylko o rozpadzie jej związku z Gerardem Pique, który trwał 12 lat, ale również o niewierności piłkarza. Gwiazda podobno bardzo przeżywała rozstanie. Jednak najwyraźniej już doszła do siebie i nie zamierza zostawić na sportowcu suchej nitki. Najpierw nagrała piosenkę, którą dała jasno do zrozumienia, co myśli o byłym partnerze. Teraz... straszy jego matkę!

Shakira wystawiła na balkon manekina w stroju wiedźmy. Tak "odstrasza" matkę Gerarda Pique

Na początku roku Shakira zmiażdżyła Gerarda Pique w nowej piosence. Wokalistka w tekście pozwoliła sobie na wiele kąśliwych uwag na temat byłego partnera. W głośnym numerze przypomina, że po rozstaniu piłkarz zostawił jej nie tylko dług, ale również... swoją matkę, która mieszka po sąsiedzku.

Zostawiłeś mi teściową jako sąsiadkę. Z reporterami pod drzwiami i długiem — śpiewa gwiazda.

Najwyraźniej stosunki między Shakirą a niedoszłą teściową, Montserrat Bernabeu nie należą do najcieplejszych. Piosenkarka niedawno wystawiła na tarasie manekina przebranego w strój wiedźmy. Straszak stoi odwrócony w stronę domu rodziców Gerarda Pique. To jeszcze nie wszystko. Ponoć wokalistka miała poprosić, by pracownicy na jej posiadłości w kółko puszczali najnowszy hit, który wyśmiewa byłego partnera.

Już chyba nie da się dobitniej zakomunikować niedoszłym teściom, że nie są mile widziani. Myślicie, że ten medialny konflikt doczeka się kontynuacji?

