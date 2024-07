Ocet to skuteczny i tani sposób na pozbycie się chwastów w ogrodzie. Można z nimi walczyć zarówno mechaniczne – wyrywając jeden po drugim, jak i chemicznie – stosując środki polecane do tego celu. Ta pierwsza metoda jest niezwykle czasochłonna i wymaga sporego zaangażowania. Druga z kolei jest kosztowna i może stanowić zagrożenie dla dzieci oraz zwierząt.

Spryskanie roślin octem niszczy strukturę liści i sprawia, że obumierają. Nierozcieńczony ocet działa na wszystkie rośliny, niezależnie od tego, czy to kwiaty, trawa czy chwasty.

Działanie octu na chwasty

Zaletą stosowania octu na chwasty jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Używając octu i rezygnując z chemii nie dopuszcza się do ewentualnego zatrucia zwierząt oraz małych dzieci, które są szczególnie wrażliwe na kontakt z chemikaliami. Ocet jest także rozwiązaniem odpowiednim dla osób, którym zależy na przyrodzie i ekologii. Jest biodegradowalny, nie zatruwa gleby i nie zabija małych stworzeń. Nie naraża także organizmu człowieka na kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami.

Jak zrobić oprysk z octu na chwasty?

Oprysk na chwasty z octu powstaje z roztworu dwóch części octu i jednej części wody. Do takiej mieszaniny należy dodać także odrobinę płynu do naczyń, aby substancja miała większą przyczepność i łatwiej pozostawała na liściach. Mieszankę wlewa się do spryskiwacza i bardzo ostrożnie rozpyla na chwastach. Należy szczególnie uważać, jeśli chwasty znajdują się w pobliżu pożądanych roślin. Jeśli chwasty są wyjątkowo oporne – można zastosować czysty ocet, nierozcieńczony z wodą. Podczas procesu rozpylania trzeba pamiętać o ochronie oczu i nosa.

Jak stosować oprysk z octu na chwasty?

Przy używaniu octu jako oprysku na chwasty najważniejsza jest ostrożność. Ze względu na dużą skuteczność trzeba nim pryskać tylko te rośliny, które mają zostać wyeliminowane. Samo pryskanie najlepiej zaplanować na ciepły, słoneczny i bezwietrzny dzień. Przez to oprysk nie przeniesie się na inne rośliny, a słońce przyczyni się do wzmocnienia efektu, który daje ocet.

W przypadku, w którym chcemy się pozbyć chwastów obok których rosną inne rośliny, najlepiej użyć starego pędzla, którym posmaruje się chwasty bezpośrednio. Można także przelać oprysk do małej butelki z atomizerem.

Działanie oprysku z octu powinno być widoczne po kilku dniach. Jeśli jakieś niepożądane rośliny jednak pozostaną, oprysk trzeba powtórzyć.

Inne ekologiczne sposoby na chwasty

Oprócz octu istnieją także inne, tanie sposoby na pozbycie się chwastów z ogródka. Należą do nich:

boraks (dobrze radzi sobie z chwastami porastającymi szczeliny chodników),

(dobrze radzi sobie z chwastami porastającymi szczeliny chodników), odplamiacz (chwasty polane wybielaczem po dwóch dniach można bez wysiłku wyciągnąć z ziemi),

(chwasty polane wybielaczem po dwóch dniach można bez wysiłku wyciągnąć z ziemi), sól (roztwór soli i wody usuwa chwasty, równie dobrze działa także posypanie ich solą i spryskanie wodą),

(roztwór soli i wody usuwa chwasty, równie dobrze działa także posypanie ich solą i spryskanie wodą), gazety (wyściółkę pod kwiaty można zrobić z gazet, które doskonale chłoną wodę, ale nie dopuszczają do rozwoju chwastów między kwiatami; trzeba pamiętać, aby gazety nie były kolorowe i drukowane na papierze kredowym).