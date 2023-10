Doda w rozmowie z Party.pl opowiedziała nam o swoich pasjach. Okazuje się, że gdyby nie muzyka i scena, byłaby psychologiem bądź lekarzem. Od najmłodszych lat Dorota jest zafascynowana medycznymi tematami, a niektórzy mogą nie wiedzieć, że studiowała psychologię. Dlaczego porzuciła ten kierunek? Czy żałuje? Jak na takie zainteresowania reaguje jej partner, Dariusz? Zobaczcie rozmowę z wokalistką!

Choć Doda zrobiła oszałamiającą karierę jako wokalistka, gdyby los chciał inaczej, dziś zajmowałaby się... psychologią. Jako nastolatka myślała również o medycynie, ponieważ w jej rodzinnym domu nie brakowało książek o takiej tematyce. Pasja wokalistki nie spotyka się jednak ze zbyt wielkim entuzjazmem jej chłopaka, Dariusza Pachuta, zwłaszcza podczas oglądania telewizji:

Doda po maturze zaczęła studiować psychologię. Rzuciła naukę, ponieważ niedługo później, wraz z ówczesnym mężem, Radosławem Majdanem, wyjechali do Izraela. Artystka jednak nie żałuje:

- Bardzo fascynowała mnie psychologia. Zawsze! To był odłam mojego życia, który zawsze mi towarzyszył. Jak zdałam maturę, to poza muzyką, jedyny zawód, który mógłby mnie fascynować, to byłaby psychologia kliniczna. Chciałam pracować jako profiler w policji, chciałam pracować w zakładzie psychiatrycznym, z psychopatami, z socjopatami. Bardzo mnie to fascynowało. [...] Zawsze wybierałam sercem, całe moje życie. Wiele moich wyborów świadczy o tym, że miłość była dla mnie najważniejsza. Zawsze stawiałam miłość przed swoją karierę, przed moim zawodem, finansami, dobrami, kalkulowaniem, co jest dla mnie dobre. W ogóle tego nie żałuję - mówi w Party.pl Doda.