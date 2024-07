Zarówno olejek z anyżu, jak i owoce anyżu są często wykorzystywane w kuchni jako dodatek do potraw. Anyż wyglądem przypomina gwiazdkę, stąd nazwa: anyż gwiaździsty.

Anyż jest popularną przyprawą w kuchni chińskiej, którą dodaje się do potraw z kurczaka, wołowiny oraz zup. W Polsce anyż jest dodawany także do wyrobów cukierniczych. Smak anyżu przypomina połączenie kopru włoskiego oraz lukrecji. Ma charakterystyczny, wyraźny, słodki zapach, dlatego często pasuje do potraw na słodko. Anyż gwiaździsty może być używany w kuchni w całości albo zmielony. Zmielony anyż szybko traci swój smak, trzeba go mielić bezpośrednio przed podaniem.

W Polsce do potraw używa się całych owoców anyżu gwieździstego albo olejku anyżowego. Anyż dobrze sprawdzi się we wszelkiego rodzaju ciastach i ciasteczkach, cukierkach, słodkich nalewach i wódkach, kawie, dżemach, kompotach oraz napojach mlecznych. Na słono jest dodawany do pieczywa, jako dodatek do dań z drobiu czy dań warzywnych, jest także składnikiem wielu zup.

Należy uważać z potrawami z anyżem, które planujemy podać na przyjęciu. Specyficzny anyżkowy smak ma wprawdzie wielu zwolenników, ale i zaprzysięgłych wrogów. Dlatego warto uprzedzić gości, że dana potrawa zawiera anyżek, inaczej przyjęcie może skończyć się niezręcznie. Gość, który z uprzejmości będzie wmuszał w siebie znienawidzoną anyżkową potrawę, na pewno nie będzie bawić się najlepiej.