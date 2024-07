Odzież zimowa najczęściej przechowywana jest w kartonach lub workach próżniowych. Można je włożyć do szafy, a także przenieść do piwnicy lub na strych. Warto pamiętać, aby włożyć do nich saszetki zapachowe, np. z lawendą.

Reklama

Przed schowaniem płaszczy, swetrów i kurtek zimowych oraz pozostałych ubrań i dodatków, należy je wyprać. Najlepiej naprawić zepsute zamki i przyszyć odprute guziki. Z ubrań, które mają zmechacenia, trzeba je usunąć, np. golarką do ubrań.

Szuflady – prosty sposób na uporządkowanie zimowych ubrań

Zimową odzież warto posegregować na kategorie i włożyć do szuflad. Jedną można przeznaczyć na spodnie, inną na bluzy i swetry, a kolejną na szaliki, czapki i rękawiczki. Dzięki temu w razie chłodnych dni szybko odnajduje się potrzebną rzecz. Zamiast szuflad można też wykorzystać pudełka i ustawić je w szafie. Przy odzieży należy ułożyć woreczki np. z lawendą, aby odstraszyć nimi mole.

Jak przechowywać ubrania w piwnicy?

Ubrania w piwnicy można przechowywać np. w kartonach ustawionych na półkach regału. Taki mebel znajduje się w większości piwnic. Do składowania wykorzystuje się też kosze na bieliznę. Pozwalają one na swobodną cyrkulację powietrza. Warto pamiętać, aby ubrania z delikatnych tkanin (np. jedwabiu) przełożyć arkuszami bibuły. Pozwoli to uniknąć nadmiernego wygniecenia. W dużej piwnicy można rozwiesić kurtki lub swetry na wieszakach. Należy jednak przykryć je pokrowcami z oddychającego materiału, aby nie osiadał na nich kurz. Zaletą przechowywania ubrań w piwnicy jest brak moli, które unikają zimnych miejsc. To rozwiązanie ma też jednak wady: w piwnicy często panuje wilgoć, nieprzyjemny zapach stęchlizny i pleśń. W niektórych piwnicach pojawiają się też myszy. Warto poznać kilka sposobów na rozwiązanie tych problemów:

Aby uchronić ubrania przed atakiem szkodników, należy wykorzystać dziką miętę, rumianek, dziewannę i lakier do włosów. Te sposoby pozwolą też zmniejszyć zapach stęchlizny.

Zapach ubrań nie zmieni się nadto po ułożeniu przy nich woreczków zapachowych.

Ilość wilgoci w piwnicy można zmniejszyć poprzez ustawienie dużego, otwartego słoika z solą. Można też podłączyć osuszacz powietrza, który pochłania wilgoć do wkładów lub skrapla ją do pojemnika (pojemnik trzeba opróżnić co jakiś czas).

Przechowywanie ubrań w workach próżniowych

Worki próżniowe to kolejny sposób na przechowywanie zimowych kurtek, spodni i swetrów. Można do nich włożyć także delikatne dziecięce ubrania. Odzież będzie ładnie pachnieć, bez zapachu stęchlizny, mimo przechowywania w piwnicy. Dodatkowo worki zajmują niewiele miejsca. Przechowuje się je także na strychu, w pawlaczu, w szafach lub szufladach. Folia worków chroni też ubrania przed molami.

Zobacz także

Sposób pakowania ubrań do worków próżniowych:

Reklama