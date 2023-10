Po tym, jak z anteny TTV zniknęły "Królowe życia", kontrowersyjny program zastąpił nowy show. W przekonaniu Miss Alex, która jest jedną z bohaterek "Diabelnie boskich", produkcja miała zerwać z przepychem i niezbyt eleganckimi zachowaniami pań względem siebie, by pokazać kobiety ciężko pracujące, niezależne i realizujące swoje pasje. Jednak po emisji celebrytka mogła przeczytać na swój temat wiele gorzkich komentarzy ze strony widzów. Jak reaguje na złośliwości?

Ostatnio Miss Alex udzieliła obszernego wywiadu naszej reporterce. Celebrytka powiedziała, jak radzi sobie z negatywnymi komentarzami od widzów "Diabelnie boskich". Gwiazda TTV przyznała, że nie przejmuje się za bardzo uszczypliwościami internautów. Uważa, że autorzy złośliwych wiadomości to często ludzie nieszczęśliwi, którzy w swoim życiu doświadczyli przykrych sytuacji i w ten sposób odreagowują w mediach społecznościowych.

Zdarza mi się czytać komentarze. To raczej moja mam powie: "ja przeczytałam coś na Facebooku". I mnie irytuje, że muszę jej to tłumaczyć. Bo ja to rozumiem, że nie każdy jest miły. [...] Generacja naszych rodziców jest generacją nieszczęśliwych ludzi, tak mi się wydaje. Jest przytłoczona tym, co się kiedyś działo, brakiem wszystkiego. Oni używają trochę tego internetu, żeby wyrzucić z siebie jad — stwierdziła.