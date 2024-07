Małgorzata Tomaszewska to łakomy kąsek dla paparazzi w ostatnim czasie. Dziennikarka po raz kolejny została przyłapana z córką i znów zaskoczyła stylizacją. Ostatnio dziennikarka wybrała modny zestaw, a teraz postawiła na klasykę, ale zaskakuje nietypowy wybór butów...

Reklama

Małgorzata Tomaszewska w zimowych butach na spacerze z córką

Małgorzata Tomaszewska po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" skupiła się na rodzinie i kilka miesięcy temu powitała na świecie swoją córkę Laurę. Dziennikarka jeszcze w czasie ciąży nie ukrywała, że zawsze marzyła o córeczce i teraz to się spełniło. Obecnie Małgorzata Tomaszewska realizuje się w roli mamy, ale być może za jakiś czas zaskoczy powrotem do pracy, a tymczasem ostatnio była gwiazda TVP, została przyłapana przez paparazzi. To już kolejny raz w ostatnim czasie, ale tym razem całą uwagę przyciągają masywne botki. W sezonie letnim to dość nieoczywisty wybór.