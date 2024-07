Klaudia Halejcio od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. I choć aktorka często sięga po modele z luksusowych domów mody, nie stroni też od sieciówek. Zobaczcie jej najnowszą stylizację. Ten zimowy tatal look z Sinsay robi wrażenie!

Klaudia Halejcio w zimowym total looku z Sinsay

Bożonarodzeniowa atmosfera udziela się coraz większemu gronu polskich gwiazd. I choć prym świątecznym w dekorowaniu domu wiedzie Małgorzata Rozenek, to kolejni celebryci przysłowiowo "depczą jej po piętach". W luksusowej posiadłości Klaudii Halejcio już pojawiło się kilkanaście przystrojonych choinek. I choć Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, artystka postanowiła zamienić swoją bajkowo udekorowaną willę na... wypad do Nowego Jorku.

Na Instagramie Klaudii Halejcio właśnie pojawiła się relacja z jej wyjazdu do Stanów Zdjednoczonych, na której możemy podziwiać nie tylko imponujące świąteczne świecidełka, renifery, dziadki do orzechów, czy choinki, ale też niezwykle udaną zimową stylizację gwiazdy.

- Przedświąteczny czas w Nowym Jorku, to czysta magia! Czuję się jak w filmie, spacerując po mieście w świątecznym sweterku! - pisze na Instagramie Klaudia Halejcio.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komentarzy zachwyconych fanów.

- Śliczna Klaudia w pięknym świątecznym YN, wszystko ma swoim miejscu ???? - Ale Ci zazdroszczę!????????❤️ - Jejkuuuu ???????????????????????? ale magia ????????☃️ - czytamy w komentarzach.

Podczas swojej wizyty w Nowym Jorku, Klaudia Halejcio postawiła na cieplutki płaszcz w biało- czarną kratę, który zrobił furorę wśród jej obserwatorek. Jak się okazuje, gwiazda upolowała go w Sinsay!

Długi, oversize'owy płaszcz typu teddy bear od lat uznawany jest za niekwestionowany must have zimowych stylizacji. I choć zazwyczaj większość gwiazd decyduje się na jego klasyczną, brązową wersję, ta wybrana przez Klaudię Halejcio jest naprawdę szykowna. Biało-czarny płaszcz w kratę z oferty Sinsay jest nie tylko cieplutki i efektowy. Kusi również jego cena! Kupicie go 149,99 złotych!

Uwagę zwracają także modne botki Klaudii Halejcio. One również pochodzą z oferty Sinsay. Za kremowe, wiązane buty za kostkę w militarnym stylu, na jakie zdecydowała się aktorka, musimy zapłacić 139,99 złotych. Z kolei sweter

Całość stylizacji dopełniły beżowe legginsy z imitacji skóry, które w Sinsay kosztują 59,99 złotych, a także biały cieplutki sweter. T wydatek 69,99 złotych.

Co sądzicie o zimowej stylizacji Klaudii Halejcio?

