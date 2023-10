Przez 60 lat Mirosław "Miki" Obłoński był związany z Piwnicą pod Baranami. O śmierci krakowskiego artysty dowiedzieliśmy się w środę, 25 października z mediów społecznościowych. W pożegnalnym wpisie poinformowano o szczegółach pogrzebu piosenkarza.

O śmierci Mirosława "Mikiego" Obłońskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała Piwnica pod Baranami. Artysta przeżył 84 lata. Piosenkarz i aktor od 2003 roku był na emeryturze, jednak wciąż można było podziwiać jego talent w kultowym miejscu na mapie Krakowa. Przykre doniesienia na łamach Polskiej Agencji Prasowej potwierdził dyrektor Piwnicy pod Baranami Bogdan Micek.

Zobacz także: Nie żyje Daniel Adamski. Aktor "Ojcu Mateuszu" i pracował przy "Ranczu"

Miki Obłoński z Piwnicą związany był przez 60 lat. Szczycimy się, że w Piwnicy występują w zasadzie cztery już pokolenia i Miki należał do tego pierwszego pokolenia. Był u zarania kabaretu i był czynny do końca, występował jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Występował na co dzień w każdą sobotę. Z Piwnicą jeździł również na koncerty zarówno w kraju, jak i za granicą. Był to niezwykle wrażliwy, empatyczny człowiek, artysta

— przekazał Bogdan Micek.