Liber na Instagramie pokazał swój wyjazd, na którym towarzyszyła mu młoda piosenkarka. Para spędziła wspaniały czas na włoskim stoku narciarskim, a co było później? Zobaczcie!

Liber to znany raper i autor tekstów, który od zawsze kojarzony jest z Sylwią Grzeszczak. Para współpracowała ze sobą od kilkunastu lat, ale łączyły ich również prywatne emocje. Artyści przez 10 lat byli małżeństwem i wspólnie wychowywali swoją córkę. Kilka miesięcy temu poinformowali jednak o swoim rozstaniu, ale wygląda na to, że pożegnali się w bardzo przyjacielskich stosunkach. Tym razem Liber postanowił połączyć miłe z pożytecznym. Pojechał na koncertowy wyjazd, gdzie skorzystał także z chwil na stoku.

Okazuje się, że Liber wybrał się do Włoch m.in. z przyjaciółmi. Towarzyszyła mu młoda piosenkarka Julia Mróz i Mezo. Po zabawie na stoku narciarskim przyszedł czas na zagranie koncertu przed tamtejszą publicznością.

Liber zaraz po koncercie opublikował wpis na swój Instagram i podziękował fanom za to, że byli:

Julia Mróz to jedna z finalistek „Szansy na sukces. Opole 2021”. Swoją karierę rozpoczęła w wieku 14 lat w programie "Hit Hit Hurra". Młodą piosenkarkę można było zobaczyć również w dziesiątej edycji talent show "The Voice of Poland". Jak widać, Julia Mróz dopiero się rozkręca. Postanowiła pokazać swój talent u boku Libera i Mezo, czym pochwaliła się w relacjach pokazujących fragmenty wspólnego koncertu na Instagramie.

Prywatna droga Libera i Sylwii Grzeszczak się zakończyła, ale zawodowo wciąż ich ścieżka się krzyżuje. Ostatni singiel "Motyle", który jest niezwykle popularny w sieci to owoc pracy byłych małżonków. Grzeszczak niedawno przyznała w wywiadzie dla Radia Zet, że doskonale pracuje jej się z Liberem i nie chce tego zmieniać: