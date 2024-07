Bóle głowy, zmęczenie, podwyższone ciśnienie krwi, drażliwość czy problemy z sercem i z układem mięśniowo-szkieletowym są objawami przepracowania. Silny stres odczuwany przez osoby pracujące zbyt dużo odbija się na ich zdrowiu i efektywności. Jedynym bezpiecznym i skutecznym sposobem walki z przepracowaniem jest solidny odpoczynek.

Przepracowanie wiąże się ze stresem

Niskie płace, męczące dojazdy, zły podział obowiązków w pracy czy zła atmosfera lub nieznośny szef wywołują duży stres i irytację u pracownika. Długotrwałe napięcie tego rodzaju prowadzi do przepracowania i powoduje uszczerbek na zdrowiu. Pojawiają się problemy z koncentracją, rozdrażnienie, permanentne zmęczenie, spada odporność organizmu. Przepracowanie może objawiać się też bólami mięśni i stawów, głowy, chorobami serca, a nawet zaburzeniami psychicznymi. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o higienę pracy. Gdy pojawią się pierwsze objawy przepracowania, trzeba wybrać się na solidny odpoczynek. Urlop bez służbowego telefonu i laptopa pozwoli zniwelować skutki zbyt natężonej pracy.

Pracownik przepracowany to pracownik niewydajny

Przepracowanie powoduje, że wydajność pracownika mocno spada. Jest on ciągle zirytowany, zaczyna źle gospodarować swoim czasem, popełnia błędy i nie wywiązuje się z obowiązków. Żeby uniknąć takiej sytuacji, bezwzględnie trzeba znaleźć czas i sposób na odpoczywanie. Jeśli nie ma szans, by wyjechać na urlop, wystarczy do codziennej rutyny wprowadzić elementy pozwalające zredukować napięcie. Może to być np. wspólna kolacja z rodziną – to dobry powód, by nie zostawać w pracy po godzinach, weekendowy odpoczynek na świeżym powietrzu czy inna czynność sprawiająca przyjemność i pozwalająca na wyciszenie. Taki odpoczynek powinien być regularny.

Śmierć z przepracowania – karoshi

W skrajnych przypadkach przepracowanie może prowadzić do zgonu. Dotyka to wielu Japończyków każdego roku, ale może spotkać każdego pracoholika i ludzi bardzo ambitnie podchodzących do swojej pracy. Śmierć z przepracowania określana jako karoshi następuje w wyniku zatrzymania akcji serca. Przeważnie następuje na skutek zawału lub długotrwałego zmagania się z nadciśnieniem i miażdżycą wywołanymi pośrednio przez przepracowanie. Bardzo duża ilość pracy i silny, długotrwały stres przyczyniają się do wystąpienia zjawiska karoshi.

Zbyt wiele obowiązków i zmęczenie wynikające z przepracowania może też być pokusą do sięgania po różnego rodzaju preparaty zwiększające koncentrację. Zaczyna się zwykle od legalnych i powszechnie dostępnych energetyków, potem, gdy przestają wystarczać, osoby pracujące zbyt dużo wspomagają się farmaceutykami. Niekiedy legalne środki przestają wystarczać i pracownik decyduje się na wspomaganie wydajności narkotykami, takimi jak amfetamina i jej pochodne.