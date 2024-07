Grillowane potrawy wyśmienicie smakują z dodatkiem dipów. Aby przygotować lekki sos na grilla, wystarczy zamiast śmietany użyć jogurtu. Idealnym dodatkiem będzie pomidorowy, czosnkowy lub musztardowy dip domowej roboty.

Lato to czas, w którym chętnie i często sięgamy po potrawy z grilla. Aby zmniejszyć ich kaloryczność, można przygotować sosy na bazie jogurtu, zamiast śmietany. Przyrządzenie dipu trwa około 10 minut i jest niezwykle proste. Wystarczy wykorzystać do niego świeże warzywa i doprawić.

Przepis na niskokaloryczny sos pomidorowy

Składniki:

1,5 łyżeczki przecieru pomidorowego,

100 g jogurtu naturalnego,

1/2 łyżeczki ostrej papryki,

1 łyżka posiekanych listków bazylii,

szczypta soli.

Aby przygotować sos, wymieszaj wszystkie jego składniki.

Czosnkowy sos do grilla – wersja light

Składniki:

1 duży ząbek czosnku,

100 g jogurtu naturalnego,

1/2 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu,

1 łyżeczka oregano,

szczypta soli.

Obierz i przeciśnij czosnek przez praskę. Wymieszaj wszystkie składniki, a następnie wstaw sos do lodówki. To ważne, aby smaki się wymieszały, a dip stał się aromatyczny.

Dietetyczny sos chrzanowy do mięsa z grilla

Składniki:

1 łyżeczka startego chrzanu,

100 g jogurtu naturalnego,

1/2 łyżeczki świeżo mielonego czarnego pieprzu,

1 łyżeczka tymianku,

1/2 łyżeczki cukru,

szczypta soli.

Zmieszaj składniki sosu i dopraw go do smaku.

Sos czosnkowo-musztardowy

Składniki:

3 ząbki czosnku,

1 łyżka ostrej musztardy,

25 g jogurtu naturalnego,

1 łyżka posiekanego koperku,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Przeciśnij czosnek przez praskę, wymieszaj z pozostałymi składnikami, po czym dopraw pieprzem i solą.

Lekki sos musztardowy na grilla

Składniki:

2 łyżeczki musztardy,

60 g jogurtu naturalnego,

1/2 szklanki wody lub lekkiego rosołu,

2 łyżeczki mąki,

1/2 łyżeczki cukru,

szczypta soli.

Wymieszaj mąkę z połową zimnego rosołu lub wodą. Dodaj do nich musztardę i pozostałą część płynu. Zagotuj całość, pozostaw sos do ostygnięcia, po czym dodaj jogurt i przyprawy.

Sos tzatziki do grillowanych potraw

Składniki:

1/2 ogórka,

1 ząbek czosnku,

250 g jogurtu naturalnego,

1/2 łyżki oliwy z oliwek,

1/2 łyżki soku z cytryny,

tymianek i oregano do smaku,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Zmieszaj jogurt, sok z cytryny i oliwę na gładką masę. Obierz i przeciśnij czosnek przez praskę. Dodaj go do sosu. Umyj i obierz ogórka, a następnie zetrzyj go na tarce i wrzuć do pozostałych składników. Dopraw całość ziołami oraz solą i pieprzem. Pozostaw na pół godziny, aby smaki mogły się zmieszać.

Smacznego!