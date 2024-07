Witamina D3 zwiększa stężenie witaminy D w organizmie. Przyspiesza wchłanianie wapnia i fosforu i podnosi odporność organizmu. Niedobór witaminy D3 zwiększa ryzyko osteoporozy, chorób przyzębia i depresji.

Witamina D3 i D2 to aktywne formy witaminy D. Jeżeli na suplemencie diety jest informacja, że zawiera on witaminę D, oznacza to, że w jego składzie jest jedna z aktywnych form tej witaminy.

Witamina D3 – opis i funkcje w organizmie

Witamina D3 podnosi poziom witaminy D w organizmie. Jest syntezowana w skórze pod wpływem ultrafioletu. Witamina D3 reguluje układ odpornościowy i własną syntezę oraz zwiększa absorpcję wapnia i fosforu w układzie pokarmowym. Produkty żywnościowe, które zawierają witaminę D3 to: tłuste ryby, jaja i wątróbka.

Objawy niedoboru witaminy D3: bóle stawów, skurcze, osłabienie

W charakterystycznej dla Polski szerokości geograficznej, ilość promieni słonecznych w miesiącach jesienno-zimowych jest zbyt mała, aby organizm mógł wyprodukować w skórze właściwą ilość witaminy D3. Skutkiem czego jej stężenie we krwi często nie osiąga pożądanego poziomu (szczególnie u osób dorosłych). O niedoborze witaminy D3 w organizmie świadczy wartość poniżej 20 ng/ml (nanogramów/mililitr). Optymalne stężenie to 30-50 ng/ml. Najczęstsze objawy niedoboru witaminy D3 to:

bóle stawów i mięśni,

ogólne osłabienie organizmu,

zaparcia,

biegunki,

niespokojny sen

ból w mostku (nawet po lekkim uderzeniu),

skurcze mięśni,

bóle głowy.

Skutki niedoboru witaminy D3

Niedobór witaminy D3 obniża odporność organizmu, przyspiesza proces starzenia organizmu i utrudnia wchłanianie wapnia i fosforu. Może to skutkować demineralizacją (uwalnianiem się wapnia z kości) i zwiększa ryzyko osteoporozy. Deficyt witaminy D3 może prowadzić do chorób, takich jak:

Badania poziomu witaminy D3 są refundowane. Można je też wykonywać odpłatnie, w prywatnej placówce opieki medycznej. Cena badania poziomu witaminy D3 we krwi wynosi od 60-100 zł. Kwoty różnią się zależnie od cennika obowiązującego w danej przychodni.