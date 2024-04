Dagmara Kaźmierska to prawdziwa ulubienica fanów "Tańca z gwiazdami". Widzowie chętnie śledzą jej taneczne poczynania nie tylko podczas odcinków "na żywo", ale także w mediach społecznościowych. Ostatnio "Królowa życia" pochwaliła się nowym nagraniem z przygotowań do kolejnego odcinka tanecznego show i tym razem szczególną uwagę fanów zwróciła niesamowita figura gwiazdy. Dagmara Kaźmierska odsłoniła bowiem swój płaski brzuch. Forma na lato już gotowa! Sami spójrzcie.

Reklama

Dagmara Kaźmierska pochwaliła się płaskim brzuchem

Ostatnio o Dagmarze Kaźmierskiej jest naprawdę głośno, a to wszystko za sprawą jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Jak wiadomo, "Królowa życia" nie zgarnia od jury zbyt wysokich not, jednak dzięki fanom, którzy nieustannie ślą na nią smsy, gwiazda wciąż może cieszyć się z udziału w programie.

Tym razem przed Dagmarą Kaźmierską, jak również pozostałymi uczestnikami show, ogromne wyzwanie, bowiem już w najbliższą niedzielę wszystkie pary "Tańca z gwiazdami" zatańczą aż dwa razy! "Królowa życia" zabrała się zatem do intensywnej pracy i od czasu do czasu chwali się treningami na swoim Instagramie. Tak się stało również i tym razem.

Dagmara Kaźmierska Instagram/queen_of_life_77

Dagmara Kaźmierska pokazała krótkie nagranie z treningu tanecznego, jednak tym razem wszyscy patrzą nie tylko na jej taneczne popisy, ale przede wszystkim na jej płaski brzuch! Gwiazda jest w formie życia - tylko spójrzcie na jej fantastyczną figurę i płaski brzuch.

Instagram/queen_of_life_77

Z pewnością treningi do "Tańca z gwiazdami" przyczyniły się do do tak fantastycznej formy gwiazdy. Czekacie na kolejne występy Dagmary Kaźmierskiej w tanecznym show?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "To jest straszne". Roksana Węgiel wymownie o sytuacji Dagmary Kaźmierskiej w "TzG"

Instagram/queen_of_life_77