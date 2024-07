Układ kostny wpływa na utrzymanie prawidłowej postawy ciała i umożliwia wykonywanie takich czynności jak chodzenie czy schylanie się. Czasami ulega deformacjom i jest atakowany przez choroby, najczęściej przez osteoporozę.

Reklama

Czym jest osteoporoza okołostawowa?

Osteoporoza okołostawowa obejmuje cześć nasadową i przynasadową kości w obszarze stawu objętego procesem reumatoidalnym. Jest więc osteoporozą o charakterze miejscowym. Jest to jedna z pierwszych zmian okołostawowych, które występują w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Związana jest z niszczeniem stawów. Osteoporoza okołostawowa jest jednym z pierwszych objawów choroby, który występuje stale. Stanowi ona kryterium diagnostyczne we wczesnej fazie reumatoidalnego zapalenia stawów, gdy jeszcze nie ma innych cech destrukcji stawów.

Co powoduje osteoporozę okołostawową?

Osteoporoza okołostawowa powstaje jako bezpośrednie następstwo reakcji zapalnej, która toczy się w obszarze stawu. Zmiany, które występują w błonie maziowej, stanowią wynik immunozależnego procesu zapalnego o charakterze przewlekłym. W tej sytuacji dochodzi do uaktywnienia limfocytów T i B. Prowadzi to do wytwarzania cytokin, tworzenia kompleksów immunologicznych i produkcji immunoglobulin. Następstwem jest właśnie stan zapalny. W stawie zajętym chorobowo, a właściwie w jego strukturze kostnej, zwiększa się liczba osteoklastów. Można także zaobserwować nacieki komórek zapalnych. Produkty powstałe w wyniku przemiany kwasu arachidonowego oraz zakwaszenie środowiska wpływają na niszczenie struktur stawowych w okolicach stawów.

Jak rozpoznać osteoporozę okołostawową?

Osteoporoza okołostawowa pojawia się jako pierwsza ze zmian w ramach reumatoidalnego zapalenia stawów. Zazwyczaj jest opisywana jako przejaśnienie struktury kostnej widoczne w czasie badania radiologicznego. Może doprowadzić do powstania poważnego zwyrodnienia stawu, a w konsekwencji do jego zarośnięcia i unieruchomienia.

Zobacz także

Objawem osteoporozy okołostawowej jest ból i sztywność stawów, które są uciążliwe po przebudzeniu i trwają godzinę lub występują po długim czasie braku ruchu stawu. Dochodzi wtedy do obrzęku tkanek i nagromadzenia płynu zapalnego. Występuje obrzęk stawów jako rezultat rozrostu błony maziowej, która tworzy tzw. łuszczkę. Obrzękowi może towarzyszyć wysięk, który jest spowodowany nadprodukcją płynu stawowego o charakterze zapalnym. Może pojawić się tkliwość stawu na dotyk czy ucisk, występujący nawet w czasie podawania ręki na powitanie. Osoby z osteoporozą okołostawową mają problemy z ruchomością stawów, które tracą zdolność do wykonywania pełnego zakresu ruchu. W przypadku uszkodzenia struktur stawu na skutek zapalenia i wtórnych zmian zwyrodnieniowych nieprawidłowe działanie stawów jest już nieodwracalne. W konsekwencji choroba objawia się deformacją stawów.