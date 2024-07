Herbatę z dębu poleca się szczególnie w infekcjach skóry i śluzówki oraz na hemoroidy. Napar z kory dębu ma silne właściwości odkażające i łagodzące stany zapalne. Jest też bardzo skutecznym środkiem na biegunkę.

Kora dębu w leczeniu stanów zapalnych i żylaków odbytu

Infekcje skórne, oparzenia, odmrożenia, stany zapalne i nadmierną potliwość można wyleczyć naparem z kory dębu. Napar stosowany zewnętrznie nadaje się do przemywania trudno gojących się ran. Ma działanie odkażające, zabija gronkowce i zapobiega namnażaniu wirusa opryszczki i polio, a także grypy. Napar z kory dębu pomaga w leczeniu hemoroidów i innych owrzodzeń żylakowych oraz w stanach zapalnych zarówno jamy ustnej, gardła, jak i narządów płciowych czy odbytu.

Ziołowe leczenie biegunki

Dzięki zawartości garbników napar z kory dębu przynosi ulgę w biegunkach i nieżytach żołądka i jelit. Herbata przyrządzona z kory dębu zagęszcza kał i zapobiega utracie elektrolitów. Garbniki zmniejszają przepuszczalność ścian jelit, dzięki czemu zatrzymują więcej wody i chronią przed odwodnieniem podczas biegunki. Sprawia to też, że napar z kory dębu można stosować w zatruciach – dzięki działaniu garbników toksyna nie przedostanie się z jelit do organizmu.

Jak przyrządzić napar z kory dębu?

Do przygotowania naparu potrzeba 20 gramów kory dębu i 1 litr wody. Wodę z korą należy doprowadzić do wrzenia i gotować przez 15 minut. Po zdjęciu z ognia należy zostawić napar pod przykryciem na kolejne 15 minut. Po odcedzeniu napój nadaje się do użytku. Napar z kory dębu przygotowany z takich proporcji wykorzystuje się zewnętrznie. Natomiast do przyrządzenia herbaty z kory na biegunkę potrzeba 30 gramów kory z dębu, 30 gramów kłączy pięciornika i po 20 gramów rumianku i liści malin. 1 łyżeczkę takiej ziołowej mieszanki zalewa się ⅔ szklanki wody i gotuje przez 10 minut. Napar potrzebuje kolejnych 10 minut pod przykryciem, potem się go przecedza i pije małymi łykami.