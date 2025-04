Kasia Moś wkracza w nowy rozdział swojego życia i niebawem zostanie mamą. Nie zamierza jednak porzucać muzyki, która jest obecna w jej życiu od dziecka i planuje być aktywna do samego porodu. Artystka angażuje się w wyjątkowe projekty jak "Moniuszko 2000", ale nie każdy pamięta o początkach jej kariery. W 3. edycji "Must be the Music" Kasia Moś dotarła do finału i zajęła trzecie miejsce.

Kasia Moś rozpoczyna nowy rozdział swojego życia

Kasia Moś, popularna polska piosenkarka, podzieliła się radosną nowiną – jest w ciąży. Artystka i jej partner Łukasz Grabarczyk spodziewają się dziecka, a informację piosenkarka przekazała fanom w swoich mediach społecznościowych. Moś zdradziła również, że dla swojego dziecka wybrała już imię. Jej syn będzie nosił imię Stanisław. Decyzja ta wywołała duże zainteresowanie wśród fanów, którzy entuzjastycznie zareagowali na wiadomość. Pomimo zaawansowanej ciąży, Kasia Moś nie zamierza rezygnować z pracy zawodowej. Jak podkreśliła w wywiadzie, planuje pozostać aktywna aż do samego rozwiązania.

Pierwszym moim marzeniem było, żeby mój syn nazywał się tak, jak mój ukochany dziadek, czyli Stanisław. Jak mały się urodzi, to wtedy podejmiemy decyzję, jak zobaczę go po raz pierwszy. powiedziała Kasia Moś w rozmowie z portalem Jastrząb Post

Jak zaczęła się kariera Kasi Moś?

Kasia Moś zaistniała na rynku muzycznym w 2002 roku, a na swoim koncie ma już kilka albumów. To nie wszystko! Kasia Moś reprezentowała Polskę w finale 62. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2017 roku i na swoim koncie ma też udział w 8. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, gdzie wcieliła się m.in w Kayah, Kasię Stankiewicz czy Alicię Keys. Przygoda z telewizyjnymi programami muzycznymi zaczęła się dla niej dużo wcześniej i to w 2012 roku. Artystka nie ukrywa, że muzyka w jej życiu była obecna zawsze:

Wychowałam się w muzycznej rodzinie, więc w pewnym sensie nasiąknęłam nią od najmłodszych lat. Mój tata, związany z Kwartetem Śląskim i głównie muzyką klasyczną, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu mojego podejścia do dźwięków. Razem z bratem, chcąc nie chcąc, byliśmy już od dziecka ukierunkowani na muzykę. Uczestniczyliśmy w festiwalach, koncertach, towarzysząc tacie, co sprawiło, że muzyka była nie tylko obecna, ale i naturalna w naszym codziennym życiu. mówiła Moś w wywiadzie dla Interii w lutym 2025 roku.

Kasia Moś w 3. edycji "Must be the Music"

Kasia Moś w 2012 roku zdecydowała się na udział w 3. edycji programu "Must be the Music". Artystka zachwyciła jurorów swoim głosem i charyzmą, jaką prezentowała na scenie. Podczas przesłuchań otrzymała cztery głosy na "Tak", a wyjątkowe słowa, jakie usłyszała od jurorów zostały z nią do dziś.

Byłam pełna obaw, niesamowicie zestresowana, ale kiedy zaczęłam śpiewać, coś się we mnie zmieniło. Po występie reakcja publiczności była nie do opisania – entuzjazm widzów, uśmiechy jurorów, a przede wszystkim słowa pani Kory, które na długo zapadły mi w pamięć. Ten moment, gdy usłyszałam cztery razy 'TAK', był dla mnie niezwykły. mówiła Kasia Moś w wywiadzie z portalem Interia

Pamiętacie ten występ Kasi Moś w "Must be the Music"?

Fani "Must be The Music" komplementują Kasię Moś

Internauci piszą wprost, że Kasia Moś jest jednym z najlepszych głosów na polskiej scenie muzycznej, ale nie cieszy się aż taką popularnością jak inne gwiazdy. Jedna z fanek porównała ją do Nataszy Urbańskiej, która też ma ogromny talent, ale wydaje się, że nie jest do końca doceniona na rynku muzycznym.

Pani Katarzyna podobnie jak Natasza Urbańska wielki talent wielki głos i bardzo niedoceniany jak dla mnie.

Cudowna! Jeden z najpiękniejszych głosów na Polskiej Scenie Muzycznej! Uwielbiam!

Już wtedy była genialna

Fani "Must be the Music" podkreślają też, że program w pierwszych edycjach był najlepszym talent show w kraju, a jury z Korą i Elżbietą Zapendowską nie miało sobie równych:

To był najlepszy, moim zdaniem, program/ konkurs muzyczny i najlepsze, profesjonalne jury! Miło wspominać

